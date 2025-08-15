Von der Sensation zur Geduldsprobe

Dass nach dem überwältigenden Erfolg von Baldur’s Gate 3 irgendwann ein vierter Teil kommen würde, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nun ist es offiziell: Wizards-of-the-Coast-Präsident John Hight hat in einem Interview mit TheGameBusiness bestätigt, dass Baldur’s Gate 4 in Arbeit ist – zumindest in der Theorie. „Baldur’s Gate ist ein unglaubliches Spiel. Und natürlich werden wir eine Fortsetzung machen“, so Hight.

Baldurs Gate 3
play-rounded-fill

Doch während diese Aussage Fans weltweit elektrisiert, bremst er die Euphorie sofort wieder: Der eigentliche Grund seines Interviews sei gar nicht Baldur’s Gate 4, sondern ein völlig anderes Projekt – entwickelt von Giant Skull, einem Studio mit einigen prominenten Namen. Darunter Stig Asmussen, bekannt für Star Wars Jedi: Fallen Order.

„Nicht Baldur’s Gate 4“ – das Geheimprojekt von Giant Skull

Das neue Spiel von Giant Skull soll die Dungeons-&-Dragons-Welt in eine actionlastige Richtung bringen und laut Hight nicht nur Rollenspielfans, sondern auch Liebhaber von Titeln wie God of War oder den Jedi-Spielen begeistern. Ziel sei es, D&D einem noch größeren Publikum zu öffnen – und zwar mit einem deutlich anderen Ansatz als Baldur’s Gate.

Diese Fokussierung auf ein eigenständiges Projekt wirft für viele die Frage auf, wie weit die Pläne für Baldur’s Gate 4 tatsächlich gediehen sind. Dan Ayoub von Hasbro hatte bereits im März 2025 angedeutet, dass sich der Titel noch in einer sehr frühen Planungsphase befinde. Mit anderen Worten: Wer baldige Gameplay-Enthüllungen erwartet, dürfte enttäuscht werden.

Weitere Beiträge

NEWS
PCPLAYSTATIONXBOXSTREAMING

„Mutige Ideen statt leerer Versprechen“ – Wie Sidekick Publishing den Indie-Markt aufmischt

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

„Wir wollen, dass es perfekt ist“ – Crimson Desert verschiebt sich ins Jahr 2026

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

Eine neue Welt wartet – Rätsel um mysteriösen Assassin’s Creed Mirage-DLC

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

„Ohne Frage“ – Take-Two verspricht BioShock 4 trotz Turbulenzen

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

„Noch schöner, noch schneller“ – Hellblade erobert jetzt die PS5 in neuer Pracht

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming