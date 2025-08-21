Wenn die Nacht über Azeroth hereinbricht

Blizzard nutzte die große Bühne der gamescom 2025, um die nächste Etappe der World Soul Saga einzuläuten. Nach dem dramatischen Finale von The War Within richtet sich der Blick nun nach Quel’Thalas. Im Intro-Cinematic von Midnight erhebt sich niemand Geringeres als Xal’atath, die schon lange als eine der gefährlichsten Gestalten im Schatten des Warcraft-Universums lauert.

Ihr neues Ziel ist ausgerechnet der Sonnenbrunnen – Herz und Quelle der Blutelfen. Im Trailer wird eindrucksvoll gezeigt, wie sich die Elfen verzweifelt gegen die dunkle Bedrohung stemmen. Die Bildgewalt, mit der Blizzard die Attacke inszeniert, lässt keinen Zweifel daran, dass Midnight die Messlatte in Sachen epischer Inszenierung noch einmal höher legen will.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum bleibt Blizzard den Spielern zwar schuldig, doch 2026 gilt als angepeilter Startzeitraum. Für die Community bedeutet das: Jede Menge Spekulationen, Theorien und Hoffnungen auf das, was in Azeroth bald bevorsteht.

Midnight soll mehr sein als nur ein Addon

Doch Midnight versteht sich nicht bloß als nächstes Kapitel – es ist ein zentraler Baustein einer größeren Saga. Laut Blizzard wird die Story rund um Alleria Windläufer und die finsteren Pläne von Xal’atath die Handlung von The War Within direkt fortführen. Die Entwickler wollen damit nicht nur neue Gebiete und Quests liefern, sondern auch tiefer in die Geschichte eintauchen, die seit Jahren im Hintergrund brodelt.

Besonderes Augenmerk gilt dabei den Blutelfen, die nun ins Zentrum der Ereignisse rücken. Ihr Schicksal und der Kampf um den Sonnenbrunnen könnten nicht nur über ihr eigenes Überleben entscheiden, sondern das gesamte Gleichgewicht Azeroths ins Wanken bringen.

Auf der gamescom versprach Senior Game Director Ion Hazzikostas, dass Spieler schon bald detailliertere Einblicke in neue Features, Zonen und Story-Arcs erhalten werden. Am 21. August soll es dazu eine umfangreiche Präsentation geben, weitere Details folgen am 23. August. Wer es verpasst, kann alle Sessions später auch bei YouTube nachholen – bis dahin sorgt der Trailer dafür, dass die Vorfreude auf Midnight ins Unermessliche steigt.