Blizzard hat auf der BlizzCon 2023 einige aufregende Neuigkeiten für World of Warcraft-Fans verkündet. Mit dem aktuellen Dragonflight-Addon in den letzten Zügen wird die Zukunft des beliebten MMORPGs nun klarer. Die langjährige Blizzard-Ikone Chris Metzen gab eine emotionale Rede, in der er erklärte, dass WoW noch lange nicht am Ende sei. Die größte Ankündigung war jedoch eine komplett neue Saga, die in den kommenden Jahren erzählt werden soll und aus drei aufeinanderfolgenden Addons besteht.

Obwohl viele Details zu den Inhalten noch nicht bekannt sind, können wir bereits einen ersten Einblick geben. Die erste Erweiterung, namens „World of Warcraft: The War Within,“ wird voraussichtlich im Herbst 2024 erscheinen. In diesem Addon werden die Spieler in die Tiefen von Azeroth eintauchen, wo sie auf die Earthen treffen, eine neue verbündete Rasse. Es wird auch neue Missionen namens „Delves“ geben, bei denen ein bis fünf Spieler Endspielbelohnungen erspielen können. Des Weiteren führt Blizzard Heldentalente und Warbands ein, die es ermöglichen, dass zum beispiel mehrere Charaktere auf denselben Bankinhalt und andere Inhalte zugreifen können. Spieler können zudem vier neue Gebiete erkunden, unter anderem das unterirdische Königreich der Neruberabkömmlinge.

Das zweite Addon, „World of Warcraft: Midnight,“ wird sich um die Vereinigung der Elfenvölker drehen, obwohl noch keine weiteren Details bekannt sind.

Das große Finale der Saga, „World of Warcraft: The Last Titan,“ führt die Spieler zurück in den verschneiten Kontinent Nordend. Interessanterweise werden die Titanen in dieser Erweiterung eine wichtige Rolle spielen, und es wird eine Verschwörung aufgedeckt, die unser Wissen über die Titanen und Azeroth grundlegend verändern soll.

Insgesamt verspricht diese epische Worldsoul Saga mit ihren drei aufeinanderfolgenden Addons den Spielern aufregende Abenteuer und Entwicklungen in der Welt von World of Warcraft. WoW-Fans können sich auf eine spannende und inhaltsreiche Zukunft freuen.