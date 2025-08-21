Zwischen Glaube, Ehre und Untergang

Ein Dorf liegt in Schutt und Asche, die Pest greift um sich. Und mittendrin eine junge Frau, die gezwungen wird, mehr zu sein, als sie je sein wollte. In 1348 Ex Voto schlüpfen Spieler in die Rolle der Ritterin Aeta, die sich nach einem blutigen Überfall auf ihr Heimatdorf auf eine verzweifelte Suche begibt. Ihr Ziel: die verschollene Vertraute Bianca wiederzufinden. Doch die Straßen Italiens sind im 14. Jahrhundert alles andere als sicher.

Die Entwickler beschreiben ihre Geschichte als „eine Erzählung von Ehre, Gerechtigkeit und Opfer in einer Zeit, in der diese Begriffe beinahe bedeutungslos geworden waren“. Damit setzt das Studio Sedleo, das sich aus erfahrenen Indie-Entwicklern zusammensetzt, klar auf eine Erzählung voller moralischer Grauzonen und tragischer Wendungen. Gerade der Hintergrund der Pestkatastrophe verleiht dem Abenteuer eine bedrückende Intensität, die weit über das klassische Action-Adventure hinausgeht.

Kämpfen wie im Mittelalter – „mit Leidenschaft und Hingabe“

Doch 1348 Ex Voto will nicht nur mit seiner Geschichte fesseln. Im Mittelpunkt stehen ebenso die Kämpfe, die in enger Zusammenarbeit mit HEMA-Experten – also Kennern historischer europäischer Kampfkünste – entworfen wurden. Statt simpler Button-Kombinationen erwarten Spieler realistische Gefechte, die taktisches Denken und präzises Timing erfordern.

Game Director Tom Oceano betont im Rahmen der Enthüllung: „Wir freuen uns sehr, euch endlich zu zeigen, woran wir in den letzten Jahren mit so viel Leidenschaft und Hingabe gearbeitet haben.“ Damit unterstreicht er den Anspruch, ein Spiel zu liefern, das Authentizität und Atmosphäre perfekt vereint.

Visuell entführt 1348 Ex Voto in ein Italien voller staubiger Dörfer, bröckelnder Kathedralen und endloser Felder, die vom drohenden Untergang gezeichnet sind. Zusammen mit der geplanten Veröffentlichung auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series Anfang 2026 verspricht der Titel vieles. Schon jetzt ist es ein Highlight für Fans düsterer Geschichtserzählungen.