Ein neuer Tempel für Indy – Switch 2 wird zum Schauplatz

Die gamescom Opening Night Live brachte für Fans des berühmtesten Archäologen eine echte Überraschung. Bethesda und MachineGames bestätigten, dass „Indiana Jones und der Große Kreis“ 2026 auch auf der kommenden Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Damit wird der Titel, der 2024 zunächst exklusiv für PC und Xbox Series X/S gestartet und später auf PlayStation 5 portiert wurde, nun endgültig zu einem Multiplattform-Abenteuer.

Für Nintendo-Spieler ist das ein echtes Highlight: Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird ein Indiana-Jones-Abenteuer nativ auf einer Nintendo-Konsole erscheinen – und das gleich als einer der ersten großen Blockbuster für die neue Hardware. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht zwar noch aus, doch allein die Ankündigung setzt hohe Erwartungen. Immerhin hat Bethesda mit dem Port signalisiert, dass Switch-2-Besitzer beim Start nicht nur auf klassische Nintendo-Serien bauen müssen, sondern auch große Third-Party-Titel erleben können.

Der Orden der Riesen – ein Abstecher nach Rom und in den Vatikan

Doch nicht nur die Zukunft der Switch-Version sorgte für Aufsehen. Noch bevor Indy auf Nintendos neue Konsole klettert, gibt es frisches Futter für alle Abenteurer: Am 4. September 2025 erscheint der erste große Story-DLC mit dem Titel „Der Orden der Riesen“. Dieser Zusatzinhalt wird zeitgleich für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht und soll später ebenfalls für die Switch 2 nachgereicht werden.

Inhaltlich bleibt MachineGames der Formel des Hauptspiels treu: Spieler begeben sich erneut auf eine gefährliche Spurensuche, diesmal im Herzen Europas. Der Vatikan dient als Startpunkt, doch die Reise führt mitten hinein in die historischen Straßen Roms. Rätsel, geheime Gänge und die typische Mischung aus Schleichen und Konfrontation warten darauf, von Indy gemeistert zu werden.

Die Ankündigung belegt eindrucksvoll, dass die Entwickler mehr vorhaben, als nur einen einfachen Port: „The Order of Giants“ zeigt, dass die Welt von „Indiana Jones und der Große Kreis“ weiter ausgebaut wird – und der charismatische Archäologe noch längst nicht am Ende seiner Legende angekommen ist.