Mittwoch, 20 Uhr – Bond betritt die Bühne

Die Spannung steigt: Am Mittwoch, den 3. September, präsentiert PlayStation eine neue Ausgabe seiner State of Play. Anders als gewohnt läuft der Livestream diesmal zu einer für Fans angenehm frühen Uhrzeit – nämlich bereits um 20 Uhr deutscher Zeit. Wer einschaltet, darf sich auf rund 30 Minuten voller Einblicke in ein Spiel freuen, das seit Monaten für Gesprächsstoff sorgt.

Im Zentrum steht 007: First Light, das kommende Action-Adventure von IO Interactive, den Machern der erfolgreichen Hitman-Reihe. Sony kündigt nichts Geringeres als die „weltweit erste Gameplay-Enthüllung“ an. Damit endet das Rätselraten um Bonds erstes großes Solo-Abenteuer im Videospieluniversum.

Erste Mission, erste Verfolgungsjagd

Laut Sony zeigt der Stream Bonds Debüt beim MI6 – mit allem, was dazugehört: rasante Autoverfolgungen, nervenaufreibende Schleichmomente und Schusswechsel, die das Adrenalin in die Höhe treiben. Ziel der Präsentation sei es, den Fans einen „umfassenden Eindruck“ vom Spielgefühl zu vermitteln. Damit dürfte klar sein: Hier geht es nicht nur um kurze Trailer-Häppchen, sondern um echtes Gameplay-Material.

007: First Light wurde erstmals im Juni 2025 vorgestellt und hat seitdem hohe Erwartungen geweckt. Schließlich geht es um nichts Geringeres als die spielbare Geburt einer Legende. IO Interactive verspricht eine frische Interpretation des Geheimagenten, die Bonds Ursprünge beleuchtet, aber zugleich die Handschrift der Hitman-Macher trägt – eine Mischung, die sowohl Stealth-Fans als auch Action-Liebhaber elektrisieren dürfte. Ob der neue Titel hält, was er verspricht, entscheidet sich ab Mittwochabend – live vor Millionen Augen.