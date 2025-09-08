Der Preload startet früher, als ihr denkt

Die Wartezeit auf Ghost of Yōtei neigt sich dem Ende zu. Schon ab dem 2. Oktober dürfen PS5-Spieler in die Schlachten des feudalen Japan eintauchen – doch wer das Spiel bereits vorbestellt hat, kann sich früher wappnen. Laut den Machern des bekannten X-Accounts PlayStation Game Size, der regelmäßig Einblicke in die Datenbanken des PlayStation Network liefert, beginnt der Preload exakt eine Woche vor Veröffentlichung: am 25. September 2025.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Damit verschaffen sich Vorbesteller einen entscheidenden Vorteil. Anstatt am Releasetag stundenlang auf den Download zu warten, lässt sich das Samurai-Abenteuer schon im Voraus auf die Konsole laden. Ein Detail, das vor allem dann zählt, wenn man bedenkt, wie groß das Spiel ausfällt – denn hier zeigt Ghost of Yōtei seine wahre Wucht.

So groß ist das digitale Schwergewicht

Genau 85,119 Gigabyte soll der Download umfassen – eine Zahl, die klar macht: Sucker Punch hat bei der Entwicklung nicht gekleckert, sondern geklotzt. Zum Vergleich: Der Vorgänger Ghost of Tsushima benötigte deutlich weniger Speicherplatz. Die gestiegene Größe deutet auf hochauflösende Texturen, eine noch detailreichere Spielwelt und womöglich erweiterte Inhalte hin.

Doch was erwartet die Spieler inhaltlich? Die Handlung entführt ins Jahr 1603 auf die nördliche Insel Hokkaido. Anders als im Vorgänger schlüpft ihr diesmal in die Rolle der Kriegerin Atsu, die sich ihren Platz in einer vom Umbruch geprägten Epoche erkämpfen muss. Ganze 329 Jahre vor Jin Sakais Geschichte entfaltet sich damit ein neues Kapitel, das frischen Wind in das Samurai-Universum bringt – und schon jetzt viele Fans elektrisiert.