InFAMOUS und Sly Cooper gehören zu den ikonischsten Playstation-Klassikern überhaupt. Nun antwortete Entwickler Sucker Punch auf Gerüchte, dass an einem Remake der beiden Spiele gearbeitet wird und enttäuscht viele Fans.

Keine „Legacy Spiele“ von Sucker Punch in naher Zukunft

Upcoming inFAMOUS 2 UGC maintenance and an update on legacy franchises https://t.co/at8G33uDUb pic.twitter.com/PDAVTy3OTK — Sucker Punch Productions 🎮 Ghost of Tsushima (@SuckerPunchProd) July 1, 2022

Inzwischen gehört Sucker Punch zu den Top-Playstation-Exklusiv-Studios. Zuletzt war das Open-World-Action-RPG Ghost of Tsushima ein wahrer Erfolgshit und Dauerbrenner in den PS Store Sales. Zuvor wurde das Studio jedoch mit den Titeln InFAMOUS und Sly Cooper bekannt und berühmt. Ersteres ein rasantes Action-Adventure mit drei Teilen, zweiteres ein Jump-’n’-Run im Comicstil. Beides Fanlieblinge unter Playstation-Veteranen. Zum näher rückenden 25. Jubiläum des Unternehmens kündigte Sucker Punch nun jedoch an, dass es zurzeit keine Pläne gibt, die beiden Franchises wiederzubeleben.

Als Grund nannten die Entwickler, dass andere Projekte, von denen es momentan einige gibt, die volle Aufmerksamkeit des ganzen Teams erfordern. Deshalb „gibt es keine Pläne, inFAMOUS oder Sly Cooper wieder aufzugreifen, und auch kein anderes Studio arbeitet derzeit an Projekten, die mit diesen Franchises in Verbindung stehen.“ so Sucker Punch. Ausschließen, dass die beiden Titel irgendwann in Zukunft ein Comeback feiern würden, tun die Entwickler jedoch nicht und garantieren, dass diese für sie noch immer eine hohe Bedeutung haben.