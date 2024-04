Vor dem bevorstehenden Early-Access-Start am 18. April um 18:00 Uhr gibt Moon Studios in Zusammenarbeit mit Private Division einen exklusiven Einblick in ihr neues Action-Rollenspiel (ARPG) „No Rest for the Wicked“. Der offizielle Launch-Trailer, der heute veröffentlicht wurde, verspricht nicht nur einen visuellen Genuss, sondern auch einen Vorgeschmack auf die fesselnde Geschichte und die faszinierenden Charaktere des Spiels.

Der Launch-Trailer: Ein künstlerisches Meisterwerk

Der Launch-Trailer von „No Rest for the Wicked“ zeichnet sich durch seinen einzigartigen Stil aus, der an klassische Gemälde erinnert. Diese künstlerische Herangehensweise fängt die düstere und atmosphärische Welt des Spiels perfekt ein und versetzt die Zuschauer sofort in die fesselnde Handlung. Dabei werden erste Einblicke in die Geschichte sowie in die verschiedenen Charaktere und Schauplätze gewährt, die die Spieler auf ihrer Reise durch das Spiel kennenlernen werden.

Besonders beeindruckend ist die detailreiche Gestaltung der Spielwelt, die mit ihrer Vielfalt und ihren unheimlichen Elementen eine packende Kulisse für das Abenteuer bietet. Der Launch-Trailer verspricht eine immersive Spielerfahrung, die mit Spannung, Action und unerwarteten Wendungen aufwartet.

Angebote und Zugangsmöglichkeiten für Spieler

„No Rest for the Wicked“ wird während des Early Access zu einem speziellen Einführungspreis von 35,99 € auf Steam erhältlich sein. Dieses Angebot ist bis zum 2. Mai um 18:00 Uhr gültig. Zusätzlich erhalten alle, die das Spiel während des Early Access erwerben, das exklusive Cerim-Rüstungsset als Bonus. Weitere Informationen zu diesem Angebot und wie man das Rüstungsset erhält, finden sich auf der offiziellen Website des Spiels.

Darüber hinaus haben Spieler, die „No Rest for the Wicked“ auf Steam erwerben, die Möglichkeit, das Spiel über NVIDIA GeForce NOW Cloud-Gaming zu spielen. Mit diesem Service erhalten Spieler sofortigen Zugriff auf GeForce PC-Performance auf einer Vielzahl von Geräten, darunter PCs, Macs, SHIELD-TVs, Android- und iOS-Geräte sowie Chromebooks, ohne dass vorherige Downloads erforderlich sind.