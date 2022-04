Please enable JavaScript



Ghost of Tsushima gehört zu den besten Playstation-Exklusive-Titeln der letzten Generation. Ein wahr gewordener Kurosaka-Samurai-Traum. Als Jin Sakai müssen wir auf der Insel Tsushima eine Mongolen-Invasion abwehren und uns gleichzeitig unserer Vergangenheit stellen. Nun wurde für die Filmadaption ein Drehbuchautor gefunden. Die Produktion schreitet also voran. Können wir mit einer der besten Videospielverfilmungen der Geschichte rechnen?

Ein Japaner schreibt das Drehbuch für Ghost of Tsushima

Dass Sony direkt an einer Verfilmung zu Ghost of Tsushima ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Außerdem wurden vor kurzem die Rechte für eine God of War Serie an Amazon verkauft. Sony plant also seine Konsolen-Hits in Zukunft einem breiten Film- und Streamingpublikum zu eröffnen. Dass so eine Filmumsetzung eine langwierige und komplizierte Sache ist, weiß man aus zahlreichen Hollywood-Geschichten. Eine umso erfreulichere Nachricht ist es daher, dass der so wichtige Posten des Drehbuchautors nun mit Takashi Doscher. Der Japaner ist schon in der Vergangenheit als Drehbuchautor und Regisseur für kleine Projekte tätig gewesen und ist natürlich perfekt dafür geeignet, die Vorlage und Geschichte des Spiels sowie den historischen Hintergrund, authentisch und mit Respekt in ein Script einzufangen.

Neben Sony Studios ist auch das Entwicklerstudio Sucker Punch an der Produktion beteiligt. Als Personalien wurden dafür Chad Stahelski als Regisseur sowie Alex Young und Jason Spitz als Produzenten der Filmumsetzung von Ghost of Tsushima eingesetzt. Vor allem Stahelski macht Hoffnung, dass die Verfilmung von Ghost of Tsushima wirklich der Vorlage treu bleibt und rabiat, brutal und erwachsen sein wird, da der Regisseur bereits in den letzten Jahren mit der Inszenierung der unterhaltsamen John Wick-Reihe brilliert hat.

Mehr Details über den Produktionsplan, etwaige engagierte Schauspieler oder gar ein Release-Datum gibt es noch nicht. Man darf aber auf zukünftige Informationen gespannt sein, wie die Verfilmung voranschreitet und in welche Richtung des Spiels sich die Verfilmung entwickelt und an welchen Aspekten das Drehbuch zum Ghost of Tsushima Film sich orientiert.