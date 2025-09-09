„Ich würde Johnny Silverhand gerne wieder spielen“

Als „Cyberpunk 2077“ im Dezember 2020 erschien, wurde das Spiel schnell zum Gesprächsthema – allerdings nicht nur wegen seiner futuristischen Welt, sondern auch wegen seines mehr als turbulenten Starts. Während viele Studios prominente Gesichter bei solchen Rückschlägen lieber aus der Schusslinie nehmen, blieb Keanu Reeves standhaft. Seit seinem ikonischen Auftritt auf der E3 2019 gilt er für Fans untrennbar mit Johnny Silverhand verbunden – und das soll auch so bleiben.

Bei einer Pressetour für seinen Film Good Fortune wurde Reeves auf die Möglichkeit eines zweiten Cyberpunk-Teils angesprochen. Seine Antwort fiel eindeutig aus: „Auf jeden Fall. Ich würde Johnny Silverhand gerne wieder spielen.“ Ein klares Signal an Entwickler CD Projekt – auch wenn es bislang offenbar keinen offiziellen Anruf gegeben hat.

Chicago statt Night City – und Johnny mittendrin?

Während Reeves also bereits auf gepackten Koffern sitzt, bleibt „Cyberpunk 2“ selbst noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. CD Projekt arbeitet aktuell vorrangig an The Witcher 4, sodass Fans auf konkrete Ankündigungen wohl noch warten müssen.

Ein kleiner Ausblick kam aber bereits vom „Cyberpunk“-Schöpfer Mike Pondsmith. In einem Interview verriet er, dass die nächste Geschichte in einer von Chicago inspirierten Metropole spielen soll. Night City soll zwar weiterhin Teil des Universums bleiben, könnte jedoch mehr als Kulisse im Hintergrund dienen. Genau hier eröffnet sich die spannende Frage: Könnte Johnny Silverhand in dieser neuen Stadt einen unerwarteten Auftritt hinlegen?

Keanu Reeves aka Johnny Silverhand hat in einem Interview mit @IGN nun verlauten lassen, dass er auch in #Cyberpunk2 wieder liebend gerne in die Rolle des Johnny Silverhands schlüpfen würde. Ob er wieder und überhaupt mitspielt, ist aber aktuell noch unklar.



>>… pic.twitter.com/2sO4S6V1Ov — CBRPNK.DE (@wearecyberpunks) September 8, 2025

Reeves’ klare Bereitschaft macht es möglich. Sein Kultstatus im Franchise und die tiefe Verankerung des Charakters bei den Fans dürften die Chancen erhöhen, dass er auch in der Fortsetzung wieder auftaucht. Ob er allerdings nur für einen Cameo zurückkehrt oder erneut eine zentrale Rolle spielt, wird erst die Zukunft zeigen.