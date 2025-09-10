Ein Sale, der fast schon zu groß ist

Wenn die Tage kürzer werden und draußen der Regen an die Fenster prasselt, liefert der PlayStation Store den perfekten Grund, es sich drinnen gemütlich zu machen. Mit der neuen Rabattaktion „Herbstabenteuer“ setzt Sony auf Masse – und das gewaltig: Rund 3.500 Spiele sind aktuell im Preis gesenkt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das Beste daran: Die Ersparnisse sind so drastisch, dass manche Blockbuster günstiger sind als ein Coffee-to-go. Klassiker wie Control: Ultimate Edition oder Gotham Knights Deluxe Edition sind schon ab wenigen Euro zu haben – ganze 90 Prozent Rabatt machen es möglich. Doch auch aktuelle Hits wie Baldur’s Gate 3 oder Prince of Persia: The Lost Crown finden sich unter den Schnäppchen.

Bis zum 25. September, 0:59 Uhr, haben Spieler Zeit, sich durch den digitalen Angebotsdschungel zu schlagen. Wer clever ist, checkt jetzt seine Wunschliste – denn manche der begehrtesten Titel könnten dort überraschend günstig warten.

Von Blockbustern bis Geheimtipps – diese Deals stechen heraus

Der Reiz des Sales liegt nicht nur in der schieren Menge, sondern auch in der Mischung: Während Guardians of the Galaxy für gerade einmal 10,49 Euro zu haben ist, punkten Indies wie Indika oder The Midnight Walk mit Rabatten von bis zu 40 Prozent. Wer düstere Abenteuer liebt, kann bei Scorn oder Dredge Complete Edition zuschlagen – beide Titel bieten für unter 20 Euro stundenlangen Nervenkitzel.

Auch Fans japanischer Rollenspiele kommen nicht zu kurz: Persona 5 Royal ist aktuell für schlappe 20,99 Euro erhältlich und dürfte damit für viele JRPG-Fans ein Pflichtkauf sein. Actionliebhaber greifen dagegen bei Sekiro: Shadows Die Twice zu, das zum halben Preis ein echtes Meisterwerk der Herausforderung bleibt.

Die Vielfalt zeigt: Egal ob epische Blockbuster, knackige Indie-Perlen oder lang erwartete Neuheiten – im „Herbstabenteuer“-Sale gibt es für nahezu jeden Geschmack die passende Ergänzung zur eigenen Bibliothek. Wer noch zögert, sollte sich beeilen: Solche Preise sieht man im PlayStation Store nicht alle Tage.