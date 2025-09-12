„Netflix möchte, dass wir alles geheim halten…“

Videospielverfilmungen hatten einst den Ruf, klägliche Rohrkrepierer zu sein – doch das Blatt hat sich gewendet. Produktionen wie The Last of Us oder Meisterdetektiv Pikachu haben gezeigt, dass Spielevorlagen auf der Leinwand oder dem Streamingdienst durchaus funktionieren können. Nun reiht sich auch Bioshock in die Liste vielversprechender Projekte ein.

Seit Netflix 2022 die Rechte gesichert hat, brodelte die Gerüchteküche: Wird die Verfilmung auf einem bestimmten Spiel der Reihe basieren – oder eine völlig neue Geschichte erzählen? Regisseur Francis Lawrence, bekannt für Die Tribute von Panem und Constantine, sorgte nun im Gespräch mit The Direct für Klarheit. Sein Satz dürfte Fans elektrisieren: „Netflix möchte, dass wir alles geheim halten. Doch er wird definitiv auf dem ersten Bioshock-Spiel basieren.“

Damit ist klar: Die Zuschauer dürfen sich auf ein Wiedersehen mit der ikonischen Unterwasserwelt Rapture einstellen – und mit ihr auf die schaurigen Big Daddys und die geheimnisvollen Little Sisters. Schon jetzt scheint sicher: Das Setting könnte zum Star des Films werden.

Rapture ruft – doch Fragen bleiben offen

Obwohl Lawrence nun den wichtigsten Hinweis geliefert hat, bleibt vieles im Dunkeln. Weder das Drehbuch noch die Besetzung wurden bisher offiziell vorgestellt. Sicher ist lediglich, dass Michael Green (Logan: The Wolverine) und Justin Rhodes (Terminator: Dark Fate) am Skript arbeiten – ein Team, das Erfahrung mit düsteren Stoffen hat.

Auch zum Starttermin schweigt Netflix weiterhin. Die Enthüllung lässt aber vermuten, dass die Produktion planmäßig voranschreitet. Fans müssen sich also noch gedulden, ehe der erste Blick auf die neue Interpretation von Bioshock möglich wird.

Fest steht: Der Film wagt sich an einen der bedeutendsten Titel der Spielegeschichte. Sollte es gelingen, die bedrückende Atmosphäre und das moralisch komplexe Storytelling von Bioshock auf die Leinwand zu bringen, könnte Netflix ein neuer Hit gelingen – und Rapture zu neuem Leben erwecken.