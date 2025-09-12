„Wenn der Küchentisch zur Taverne wird…“

Für viele Witcher-Fans gehört es zu den schönsten Erinnerungen an Geralts Abenteuer: ein spannendes Duell in Gwent, irgendwo in einer verrauchten Novigrader Schenke. Nun könnt ihr dieses Gefühl wieder nach Hause holen. Denn das beliebte Kartenspiel aus The Witcher 3 ist in einer neuen Auflage als physisches Set erschienen – und damit zum Greifen nah.

Die Neuauflage bringt nicht nur Nostalgie, sondern auch jede Menge Spielmaterial mit. Mehr als 400 Karten, dazu Spielfiguren, Edelsteine und ein Spielbrett sorgen dafür, dass Gwent auf dem heimischen Tisch genauso intensiv wird wie in der digitalen Vorlage. Bis zu fünf Spieler können antreten – ohne zusätzliche Booster oder Erweiterungen kaufen zu müssen.

„Offiziell, detailverliebt – und voller Hexer-Atmosphäre“

Besonders erfreulich für Fans: Laut den Angaben auf Amazon ist CD Projekt RED selbst an der Gestaltung beteiligt gewesen. Das macht die neue Edition nicht zu einem simplen Merchandise-Produkt, sondern zu einer offiziell lizenzierten Version von Gwent. Schon die ersten Bilder zeigen liebevoll gestaltete Karten, deren Design sich klar am Look aus The Witcher 3 orientiert.

Auch in Sachen Spielbarkeit gibt es gute Nachrichten. Verschiedene Modi, eine leicht verständliche Einstiegshürde und authentische Illustrationen sollen sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Gwent-Veteranen ansprechen. Mit einem Preis von knapp 39 Euro plus Versand ist die Box in Deutschland erhältlich – Importgebühren fallen keine an.

Damit ist klar: Wer sich nach Hexer-Flair sehnt, bekommt mit dieser Gwent-Neuauflage nicht nur ein Stück Gaming-Geschichte, sondern auch das perfekte Spiel für lange Abende mit Freunden. Ganz egal, ob am Küchentisch oder in der „virtuellen“ Taverne.