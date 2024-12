Das gefeierte Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt feiert 2025 sein 10-jähriges Jubiläum. CD PROJEKT RED plant ein außergewöhnliches Event, um diesen Meilenstein gebührend zu zelebrieren. Mit der Konzertreihe The Witcher in Concert wird die ikonische Musik des Spiels in einer mitreißenden Show aus Live-Orchester, Visuals und Gameplay-Sequenzen präsentiert.

Im Mittelpunkt von The Witcher in Concert steht der preisgekrönte Soundtrack des Spiels. Dieser wird für den besonderen Anlass neu arrangiert. Komponist Marcin Przybyłowicz, der die eindringliche Musik von The Witcher 3 geschaffen hat, tritt bei ausgewählten Terminen als Gast auf. Die polnische Folk-Metal-Band Percival, deren Klänge essenziell für die Atmosphäre des Spiels waren, begleitet ihn dabei. Ein professionelles Ensemble wird die musikalische Reise durch Geralts Abenteuer lebendig werden lassen.

Termine und Tourplan

The Witcher in Concert startet im Mai 2025 mit exklusiven Aufführungen in Polen, dem Heimatland des Spiels. Auch in Boston (USA) dem neuen Standort von CD PROJEKT RED ist eine Aufführung geplant. Anschließend geht es auf große Tour: Ende 2025 sind Konzerte in Europa geplant, dann erreicht die Show Anfang 2026 Nordamerika.

Fans, die die Jubiläumsreihe live erleben möchten, sollten sich den Newsletter auf der offiziellen Website sichern. Dort werden die genauen Tourdaten bekannt gegeben. Zudem erhalten Abonnenten des Newsletters exklusiven Zugang zum Pre-Sale der Tickets, um sich frühzeitig Plätze zu sichern.

Ein Fest für die Sinne

The Witcher in Concert verspricht ein einzigartiges Erlebnis zu werden, das Musik, visuelle Kunst und Spielkultur miteinander vereint. In Zusammenarbeit mit GEA Live und RoadCo Entertainment, erfahrenen Veranstaltern internationaler Shows, wird diese Konzertreihe ein unvergesslicher Tribut an eines der beliebtesten Spiele des letzten Jahrzehnts. Wie es mit dem Franchise weitergeht, hat CD PROJEKT RED bereits auch in Aussicht gestellt.