„Nach einem Jahr und ein wenig mehr …“

Fans haben lange spekuliert, nun gibt es Gewissheit: Hades 2 verlässt bald den Early Access. Wie Entwickler Supergiant Games im Rahmen der jüngsten Nintendo Direct verkündete, erscheint die 1.0-Version am 25. September – zeitgleich für Nintendo Switch, die kommende Switch 2 sowie für Windows-PC.

Schon der Start in den Early Access hatte 2024 viele überrascht, als das Spiel plötzlich ohne große Vorankündigung auf Steam und im Epic Store auftauchte. Nun wiederholt Supergiant diesen Coup und verspricht ein ähnlich spannendes Finale der Testphase. Besonders Switch-Spieler dürfen sich freuen, denn die neue Switch 2 unterstützt 120 Bilder pro Sekunde, während die normale Switch immerhin 60 fps erreicht.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ein wichtiges Detail: Wer bereits auf dem PC gespielt hat, muss nicht neu anfangen. Dank Cross Saves lassen sich die bisherigen Spielstände direkt auf die Konsolenversionen übertragen – ein Komfort, den viele Fans sich beim Vorgänger gewünscht hätten.

Dass es auf die Zielgerade zuging, deutete Supergiant bereits im Sommer an. Mit dem sogenannten „Unseen Update“ hieß es im Juni vielversprechend, man sei „sehr gespannt, dem vollen Release so nahe zu sein“. Kurz darauf folgten noch zwei als „final“ angekündigte Patches, die das Gameplay weiter abrundeten.

Die Erwartungen an den zweiten Teil sind hoch. Schon im Early Access hagelte es überwiegend positives Feedback, viele Spieler sprachen davon, dass Hades 2 mindestens so fesselnd sei wie der gefeierte Vorgänger. Nun will Supergiant beweisen, dass sich die lange Feinarbeit gelohnt hat – und dass ein Nachfolger nicht nur mithalten, sondern sogar übertreffen kann.

Mit dem festen Termin im September könnte Hades 2 zu einem der heißesten Titel des Jahres werden. Und für viele Fans ist klar: Wenn der Entwickler hält, was er verspricht, könnte dieses Sequel sogar den seltenen Fall schaffen, noch besser als das Original zu sein.