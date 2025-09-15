Ein Traum, der nie losließ

Kevin Teller, besser bekannt als Papaplatte, gehört längst zu den bekanntesten Streamern und YouTubern Deutschlands. Millionen verfolgen regelmäßig, wie er Games zockt oder mit seiner Community interagiert. Doch hinter dem Streaming-Star verbarg sich seit Jahren ein sehr persönliches Ziel – die Jagd nach einem der begehrtesten Reittiere in World of Warcraft: dem Zeitverlorenen Protodrachen.

Der seltene Drache gilt als heiliger Gral unter WoW-Fans. Wer ihn aufspüren will, braucht Geduld, Glück und eiserne Nerven. Denn das mysteriöse Mount taucht nur unregelmäßig auf, sein Spawn kann sich über viele Stunden ziehen – und manchmal erscheint sogar nur ein anderer, weniger wertvoller Drache an seiner Stelle. Kein Wunder also, dass Papaplatte seine Mission schon mit den Worten begann: „Ich suche diesen Drachen, seit ich 14 bin!“

Über Jahre hinweg hat er immer wieder versucht, das Mount zu finden – stets ohne Erfolg. Doch aufgeben kam für ihn nicht in Frage. Zu stark war die Verbindung zu diesem Kindheitstraum, der ihn über ein Jahrzehnt lang begleitet hat.

„Deine Kindheit wird nun vervollständigt“ – der Gänsehaut-Moment im Stream

Am 11. September 2025 war es schließlich so weit. Gemeinsam mit seiner WoW-Gilde, langjährigem Freund BastiGHG und Tausenden Live-Zuschauern begab sich Papaplatte erneut auf die epische Suche. Es wurde ein Marathon-Stream, mehr als zwölf Stunden voller Spannung, Frust und Hoffnung. Immer wieder schien der Traum zum Greifen nah – nur um doch wieder zu zerplatzen.

Doch dann die Nachricht: Ein Gildenmitglied hatte den seltenen Drachen endlich gesichtet. Der Chat tobte, Basti kommentierte begeistert: „Deine Kindheit wird nun vervollständigt.“ Für Kevin begann in diesem Moment der vielleicht wichtigste Kampf seines Gaming-Lebens. „Ich bin so aufgeregt. Mein Puls ist viel zu hoch“, gestand er sichtlich überwältigt.

Wenige Minuten später war es geschafft: Der Zeitverlorene Protodrache lag besiegt, und Papaplatte durfte ihn als Reittier sein Eigen nennen. Ein Gänsehaut-Moment, der nicht nur ihn, sondern seine gesamte Community emotional packte.

Mehr als nur ein virtuelles Reittier

Für Außenstehende mag es wie ein simpler Erfolg in einem Videospiel wirken. Doch für Gamer weltweit symbolisiert dieser Moment etwas Größeres: Durchhaltevermögen, Leidenschaft und das Erfüllen eines Traums, der weit über das Digitale hinausgeht.

Für Papaplatte war es die Vollendung einer Reise, die mit 14 Jahren begann und nun, im Alter von 28, endlich ihr Happy End fand. Ein Beweis dafür, dass selbst virtuelle Welten Geschichten schreiben können, die genauso bewegend sind wie die aus dem echten Leben.

