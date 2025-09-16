Vom Geheimtipp zum globalen Phänomen

Als 2017 das erste Hollow Knight erschien, galt es vielen als Geheimtipp: ein düsteres Metroidvania mit handgezeichneter Grafik, harter Lernkurve und einer treuen Fangemeinde. Über die Jahre wuchs dieser Kreis, bis der Indie-Hit schließlich 15 Millionen Verkäufe erreichte. Dass der Nachfolger diesen Erfolg noch toppen könnte, war zu erwarten – aber kaum jemand hätte geahnt, wie schnell es gehen würde.

Laut Analysten von GameDiscover schoss Silksong bereits kurz nach Release durch die Decke: Allein auf Steam wurden 3,2 Millionen Kopien verkauft. Zum Vergleich: Das entspricht mehr als einem Drittel der Verkäufe des Originals – und das in nur wenigen Tagen. Besonders bemerkenswert: Schon vor Veröffentlichung hatte das Spiel mit 4,8 Millionen Wunschlisteneinträgen den Spitzenplatz auf der Plattform erobert.

Dieser Hype spiegelte sich auch direkt im Spielverhalten wider. Zwei Tage nach dem Launch zockten 587.000 Spieler gleichzeitig Silksong – ein Wert, der es in die Top 20 der meistgespielten Steam-Titel aller Zeiten katapultierte. Ein Rekord, den man sonst nur bei AAA-Giganten erwartet.

Konsolen-Boost und Game-Pass-Effekt

Doch nicht nur auf dem PC schreibt Silksong Rekorde. Analysten schätzen, dass sich das Spiel sowohl auf der PlayStation als auch auf der Nintendo Switch jeweils rund 500.000 Mal verkauft hat. Hinzu kommt die enorme Reichweite des Xbox Game Pass, wo Silksong innerhalb kürzester Zeit auf 1,5 Millionen Downloads kam. Das bedeutet: Millionen Spieler stürzten sich zeitgleich in Hornets neues Abenteuer – und die Community wächst täglich weiter.

Dass die Nachfrage so riesig ist, liegt auch am perfekten Timing. Viele Fans hatten nach jahrelangem Warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung gehofft. Der Release wirkte wie ein Dammbruch: innerhalb weniger Tage entstand ein globaler Hype, der sich nicht nur in Verkaufszahlen, sondern auch in Twitch-Streams, Fan-Art und Diskussionen in Foren niederschlägt.

Wenn der Vorgänger acht Jahre brauchte, um 15 Millionen Spieler zu erreichen, könnte Silksong dieses Ziel in Rekordzeit knacken. Das Spiel ist schon jetzt nicht mehr nur ein Indie-Erfolg – es bewegt sich auf Augenhöhe mit den größten Gaming-Franchises der Welt.