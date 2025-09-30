Wenn Mittelerde wieder zum Leben erwacht

Die Spielewelt von „Der Herr der Ringe“ stand zuletzt nicht gerade unter einem guten Stern. Nach schwachen Veröffentlichungen wie Gollum oder dem friedlichen, aber unscheinbaren Tales of the Shire sehnten sich viele Fans nach einem Titel, der dem monumentalen Erbe von J.R.R. Tolkien gerecht wird. Nun heizen neue Insiderberichte die Gerüchteküche an: Ein großes Projekt soll bereits hinter den Kulissen Formen annehmen.

Laut dem Portal Insider Gaming stammt das Startkapital für dieses geheimnisvolle Vorhaben vom Abu Dhabi Investment Office (ADIO), das rund 100 Millionen US-Dollar bereitstellen soll. Besonders brisant: Die Finanzierung laufe bereits seit einiger Zeit, doch der Vertrag stehe angeblich kurz vor der endgültigen Unterzeichnung. Quellen, die mit den Abläufen vertraut seien, sprachen von einer Ankündigung, die bereits in den kommenden Wochen erfolgen könnte.

Kapitel 2: Konkurrenz für Hogwarts Legacy?

Konkrete Details über Inhalt und Gameplay gibt es bisher kaum, doch die Aussagen der Insider deuten auf ein ehrgeiziges Ziel hin. Geplant sei ein Third-Person-Actionspiel, das es in Sachen Atmosphäre und Spielfreiheit mit Hogwarts Legacy aufnehmen soll – also ein Blockbuster mit offener Welt, intensiven Kämpfen und viel Raum für epische Geschichten. Gleich mehrere Studios sollen am Projekt beteiligt sein, darunter auch Embracer und das weniger bekannte Team Revenge.

Offizielle Stellungnahmen bleiben bisher aus. Embracer erklärte auf Nachfrage lediglich: „Als allgemeine Regel gilt, dass wir uns nicht zu Gerüchten oder Spekulationen äußern.“ Auch Revenge verweigerte jeden Kommentar. Für die Fangemeinde heißt das: Noch bleibt vieles Spekulation, doch die Summen und Namen, die hinter den Kulissen fallen, lassen erahnen, dass es sich um mehr als nur ein kleines Nebenprojekt handelt. Sollte sich das Leak bestätigen, könnte Mittelerde bald endlich wieder das bekommen, was viele seit Jahren fordern – ein Spiel, das so episch ist wie die Filme selbst.