„Ein düsterer Dealer betritt die Bühne“

Borderlands 4 hat seit seinem Release im September 2025 bereits für Diskussionen gesorgt – nun kommt der erste neue Kammerjäger ins Spiel. Sein Name: C4SH, ein ehemaliger Casino-Dealer-Bot, der seine Liebe für Glücksspiel und Gefahr direkt ins Gefecht trägt. Spieler dürfen sich jedoch noch gedulden: Sein Start ist für das erste Quartal 2026 angesetzt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Ankündigung sorgt vor allem bei jenen Fans für Freude, die nostalgisch an die Glücksspielautomaten früherer Borderlands-Teile zurückdenken. Wer damals Münzen in die blinkenden Slot-Maschinen warf, konnte mit etwas Glück seltene Waffen oder wertvolles Geld gewinnen – oder aber eine Granate mitten ins Gesicht kassieren. Mit C4SH hält genau dieses Spiel mit Zufall und Risiko in Form einer Figur Einzug in den vierten Teil.

Kapitel 2: „Drei Skills, ein Versprechen – pure Unberechenbarkeit“

C4SH bringt laut Entwicklern drei exklusive Action-Skills, die alle von Unsicherheit geprägt sind. Jeder Einsatz birgt die Chance auf mächtige Verstärkungen, verheerende Schadenseffekte oder sogar die Möglichkeit, Energie direkt von Gegnern abzusaugen. Ob man sich durch Glück einen entscheidenden Vorteil verschafft oder riskant ins Leere greift, bleibt Teil des Reizes.

Ein offizieller Teaser deutet bereits an, dass die Figur kein typischer Schütze sein wird, sondern ein chaotisches Ass im Ärmel. Spieler müssen sich auf einen Stil einstellen, der taktische Planung mit dem Nervenkitzel eines Glücksspiels kombiniert. Damit schlägt Gearbox eine Brücke zwischen den verrückten Mechaniken der Serie und einem frischen, riskanten Konzept.

Für viele bedeutet C4SH damit mehr als nur ein neuer Charakter: Er steht sinnbildlich für den Kern von Borderlands – wilder Humor, Gefahr und das ewige Spiel mit dem Zufall. Ab 2026 können Fans selbst entscheiden, ob sie ihr Schicksal den Karten des Casino-Revolverschützen überlassen.