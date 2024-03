Am Donnerstag hat die Embracer Group den Verkauf von Gearbox Entertainment für 460 Millionen US-Dollar an Take-Two Interactive verkündet. Der Verkauf umfasst prominente Spielefranchises wie Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms und Duke Nukem. Diese Titel haben Gearbox zu einem namhaften Akteur in der Spielebranche gemacht. Damit bestätigen sich bereits im letzten Herbst gemachte Vermutungen.

Diese Transaktion kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für die Embracer Group. Das Unternehmen war in den letzten Monaten von Kontroversen um Studioschließungen und plötzlichen Verschuldungen umgeben. Dies sorgte wiederum für Kritik an der Unternehmensführung und Entscheidungsfindung. Der Verkauf an Take-Two wird als strategischer Schritt zur Konsolidierung und Verbesserung der finanziellen Stabilität von Embracer gesehen. Die Entscheidung, Gearbox zu verkaufen, spiegelt einen Wunsch nach Verringerung der Nettoverschuldung und einer strafferen Fokussierung wider.

Die Bedeutung dieser Transaktion wird auch von den Führungskräften beider Unternehmen hervorgehoben. Lars Wingefors, Mitbegründer und CEO von Embracer, betonte die Wichtigkeit des Verkaufs als einen entscheidenden Schritt zur Transformation des Unternehmens. Man wolle eine deutlich geringererNettoverschuldung und verbessertem freien Cashflow anstreben. Randy Pitchford, Gründer und CEO von Gearbox Entertainment, versicherte den Fans eine Verbesserung der Entwicklungsarbeiten bei Gearbox durch die Vereinbarung. Er betonte, dass das Wohl von Gearbox, insbesondere das Talent und die Kunden, immer im Mittelpunkt seines Interesses stehen.

Auf Twitter zeigen sich die Fans ähnlich optimistisch, da man nun keine Studioschließung durch Embracer befürchten müsse.

Die Zukunft der Embracer Group

Der Deal umfasst nicht nur den Verkauf von Gearbox Software und seinen zugehörigen Studios. Er lässt die Embracer Group auch ausgewählte Unternehmen behalten, darunter Gearbox Publishing San Francisco, das vor Abschluss umbenannt wird. Dieses hält die Publishing-Rechte an der Remnant-Franchise, dem bevorstehenden Hyper Light Breaker und anderen bedeutenden, noch nicht angekündigten Spielen. Diese Entscheidung, bestimmte Teile des Portfolios zu behalten, unterstreicht Embracers Plan, sich auf Projekte mit hohem Potenzial für positiven Cashflow zu konzentrieren.

Insgesamt verdeutlicht dieser Schritt die dynamischen Veränderungen innerhalb der Spieleindustrie und wie große Konzerne wie Embracer und Take-Two ihre Strategien anpassen, um langfristigen Erfolg und finanzielle Stabilität zu sichern. Welche Folgen dieser Kauf für andere Studios der Embracer Group haben könnte, lässt sich noch nicht absehen. Wenn dessen bezüglich weitere Entwicklungen gibt, werden wir euch entsprechend informieren.

