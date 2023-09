Die schwedische Embracer Group, ein Gigant in der Videospielbranche, plant offenbar eine weitere große Veränderung in ihrer Unternehmensstruktur. Diesmal könnte es das Entwicklerstudio Gearbox Software treffen, das für die beliebte Borderlands-Reihe verantwortlich ist. Embracer hatte Gearbox erst im Jahr 2021 für beeindruckende 1,3 Milliarden Dollar übernommen und schien damit einen weiteren Schritt in Richtung Expansion gemacht zu haben. Doch nun deutet alles darauf hin, dass Gearbox in absehbarer Zukunft den Besitzer wechseln könnte.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die geplante Restrukturierung der Embracer Group hat bereits zur Schließung einiger Entwicklerstudios geführt, darunter das Studio Volution, das für die Saint Row-Reihe bekannt war. Obwohl Gearbox Software nicht vor der Schließung steht, wird das Studio voraussichtlich in absehbarer Zeit nicht mehr im Besitz von Embracer sein.

Embracer arbeitet derzeit eng mit Investmentbanken wie Goldman Sachs und Aream & Co zusammen, um die Möglichkeiten des Verkaufs von Gearbox Software auszuloten. Es scheint bereits potenzielle Interessenten für die Übernahme des Studios zu geben, deren Identität jedoch noch unbekannt ist. Der Aktienkurs der Embracer Group hat sich seit Bekanntgabe des möglichen Verkaufs positiv entwickelt, was auf ein starkes Interesse am Studio hinweisen könnte.

Trotz dieser Entwicklungen plant Gearbox Software, im kommenden Jahr Spiele wie Homeworld 3 und Hyper Light Breaker zu veröffentlichen. Darüber hinaus sind „zukünftige Erlebnisse“ im Borderlands-Universum geplant. Es bleibt abzuwarten, wie diese Veränderungen die Zukunft von Gearbox Software und die Spiele, die sie entwickeln, beeinflussen werden, während die Embracer Group weiterhin ihre Unternehmensstruktur anpasst und auf Veränderungen in der Videospielindustrie reagiert.