2K und Gearbox Software veröffentlichen heute New Tales from the Borderlands. Das Adventure erweitert das Borderlands-Universum ab sofort auf allen Plattformen.

New Tales from the Borderlands ist der spirituelle Nachfolger des beliebten Telltale Games-Titels und lädt uns auf ein aberwitziges Abenteuer zur Metropole Medidian ein, die vom Krieg heimgesucht wird. SpielerInnen schlüpfen in die Rollen von drei liebenswerten Losern, die den schlimmsten Tag ihres Lebens erleben. Wie bei einem echten Telltale-Titel verändern eure Entscheidungen den Verlauf der Handlung.

Abgesehen von einer mitreißenden Handlung und packenden Cutscenes, erwarten euch in New Tales from the Borderlands verschiedene Mini-Spiele, frei begehbare Sequenzen und eine tiefgehende Story. Setzt euch mit dem Schicksal der unterdrückten, aber unerschrockenen Zivilbevölkerung auseinander, wobei ihr sowohl auf neue als auch auf altbekannte Gesichter trefft.

Der Titel ist ab sofort in der Standard Edition (rund 40 Euro) und der Deluxe Edition (rund 50 Euro) für PC (Steam, Epic), PlayStation, Xbox und Switch erhältlich. Mehr zum Borderlands-Universum findet ihr in unserem Beitrag zu Tiny Tina’s Wonderlands.