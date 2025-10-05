Zurück in die Wüste – ein neues Kapitel beginnt

Fans von Assassin’s Creed Mirage dürfen sich freuen: Ubisoft arbeitet an frischen Story-Inhalten, die Basims Abenteuer im 9. Jahrhundert fortsetzen. Der kommende DLC, der laut Leaks den Namen „Valley of Memory“ trägt, führt uns nach al-ʿUla im heutigen Saudi-Arabien. Die Region ist nicht nur historisch bedeutsam, sondern auch landschaftlich spektakulär – mit Felsformationen, Sandwüsten und der Ausgrabungsstätte Mada’in Salih, die bereits in einem Leak zu sehen war.

Offiziell schweigt Ubisoft noch über konkrete Details zur Handlung. Doch der vielsagende Name des DLCs deutet darauf hin, dass Basim sich hier mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss. Bereits in Assassin’s Creed Valhalla sprach er von seinem Vater – gut möglich also, dass diese Beziehung im neuen Kapitel eine tragende Rolle spielt.

„Nehal ist wieder da!“ – eine Rückkehr, die Fans begeistert

Für besonders viel Aufsehen sorgt ein Detail, das über Social Media an die Öffentlichkeit gelangte: Nehal, Basims enge Vertraute aus Mirage, scheint im DLC eine wichtige Rolle zu übernehmen. Ihre Synchronsprecherin ließ bereits durchblicken, dass sie erneut in die Rolle schlüpfen wird – für viele Spieler ein klarer Hinweis auf ihr Comeback.

Unklar bleibt, zu welchem Zeitpunkt die Handlung angesiedelt ist. Manche Fans spekulieren, dass der DLC wie einst Das Schicksal von Atlantis in Odyssey eine Art alternatives Ende darstellen könnte. Andere wiederum gehen davon aus, dass er vor den finalen Ereignissen von Mirage spielt, da Nehals Rückkehr sonst kaum erklärbar wäre.

So oder so sorgt „Valley of Memory“ für Gesprächsstoff. Dass Ubisoft den Namen in einem TikTok-Video erst unkenntlich machen wollte, die Community ihn aber dennoch rekonstruierte, befeuert die Vorfreude zusätzlich. Klar ist: Basims Weg ist noch nicht zu Ende – und das nächste Kapitel verspricht, tiefer in sein Inneres zu führen, als je zuvor.