Ubisoft hat einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht. Der Deep-Dive Trailer gibt einen umfassenden Überblick über die Spielwelt, Charaktere und neuen Gameplay Features, die Spieler ab dem 10. November 2020 erwarten werden.

Assassin’s Creed Valhalla lädt die Spieler zu einem epischen Abenteuer ein, in dem sie die Geschichte von Eivor entdecken, einem gefürchteten Wikinger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einem mitreißenden Wikinger-Erlebnis erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlungen wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen. Assassin’s Creed Valhalla wird am 10. November 2020 für Xbox One, PlayStation 4, Stadia und auf PC veröffentlicht. Die Veröffentlichung für Xbox Series X und PlayStation 5 folgen, sobald die Konsolen auf den Markt kommen.