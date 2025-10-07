„Euer Wunsch blieb nicht unbemerkt“ – Entwickler sprechen über neue Pläne

Kaum ist der Countdown zum Release von Battlefield 6 angelaufen, geben die Macher den Fans schon einen Vorgeschmack auf mögliche Erweiterungen. Während die erste Season am 28. Oktober 2025 startet, blicken die Entwickler bereits weiter in die Zukunft – und greifen dabei einen besonders lautstarken Community-Wunsch auf: den Krieg zur See.

In einem aktuellen Entwickler-Update heißt es vielsagend: „Wünsche zum Krieg zur See sind nicht unbemerkt geblieben.“ Eine klare Zusage gibt es zwar noch nicht, doch allein dieser Satz lässt aufhorchen. Nach dem nahezu wasserfreien Vorgänger Battlefield 2042 wäre eine Rückkehr aufs Meer ein deutliches Zeichen, dass EA die Fan-Stimmen endlich ernst nimmt.

Doch die neuen Pläne stehen unter veränderten Vorzeichen. Erst im September wurde bekannt, dass EA an ein milliardenschweres Investorenkonsortium verkauft wird – mit Beteiligung des saudischen Staatsfonds PIF und der Investmentfirma von Jared Kushner. Die politische Brisanz dieses Deals überschattet die Zukunft des Publishers, könnte aber gleichzeitig auch frischen Druck auf Innovationen erzeugen.

Wellen der Nostalgie – und ein Blick in die Zukunft der Seeschlachten

Dass Battlefield und Wasserfahrzeuge ein starkes Duo sind, wissen Veteranen der Serie schon lange. In Battlefield 4 gehörten Jet-Skis, Schnellboote und Kanonenboote zu den Highlights, während Battlefield 1942 mit steuerbaren Flugzeugträgern und U-Booten Maßstäbe setzte. Danach allerdings verschwand das maritime Gameplay fast vollständig – sehr zum Bedauern vieler Fans.

Mit Battlefield 6 könnte diese Ära nun zurückkehren. Insider vermuten, dass kleinere Boote und amphibische Einsätze die Grundlage bilden sollen, ähnlich wie in den klassischen Teilen, nur technisch weit ausgefeilter. Große Schlachtschiffe oder gar U-Boote gelten dagegen als unwahrscheinlich – zumindest vorerst.

Wann Spieler erstmals über die digitalen Wellen jagen dürfen, bleibt unklar. In der ersten Season dürfte es wohl noch nicht so weit sein. Doch ein Leak deutete bereits nutzbare Boote im kommenden Battle-Royale-Modus an – ein starkes Indiz dafür, dass das Feature intern längst getestet wird. Sollte sich das bewahrheiten, könnte Battlefield 6 schon 2026 einen gewaltigen Kurswechsel einleiten – mitten hinein in die tosenden Schlachten der See.