„Eine Disc, viele Fragezeichen – Bethesda klärt nur halb auf“

Kaum ein Remaster hat im Vorfeld so viele Diskussionen ausgelöst wie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Die überarbeitete Version des legendären Rollenspiels erscheint am 13. Oktober 2025 auch in physischer Form – doch was Käufer dort tatsächlich erwartet, bleibt unklar.

Bethesda selbst erklärte auf seinen Social-Media-Kanälen, dass die Physical Deluxe Edition das Basisspiel im Disc-Format für Xbox oder PlayStation enthält. Zusätzlich gebe es einen digitalen Code, mit dem man Zugang zu „Story-Inhalten“ und „Deluxe-Inhalten“ erhalte. Klingt zunächst eindeutig – sorgt aber für neue Fragen.

Denn: Eine aktive Internetverbindung ist trotzdem Pflicht. Viele Fans befürchten daher, dass sich auf der Disc nicht das komplette Spiel befindet, sondern nur ein Teil davon – ein Problem, das in den letzten Jahren bereits bei Titeln wie Doom: The Dark Ages oder Indiana Jones und der Große Kreis für Kritik sorgte.

Kapitel 2: „Download-Pflicht trotz Disc – ein Déjà-vu für Sammler?“

Besonders unklar bleibt, was Bethesda unter den mysteriösen „digitalen Story-Inhalten“ versteht. Handelt es sich um Erweiterungen wie Shivering Isles oder Knights of the Nine – oder sogar um komplett neue Inhalte? Bislang schweigt der Publisher dazu. Sicher ist nur: Wer die volle Erfahrung will, muss wohl zusätzliche Daten herunterladen.

Damit wiederholt sich ein Muster, das viele Fans schon länger stört: Spiele, die trotz teurer Retail-Version nicht ohne Internetverbindung nutzbar sind. Für Sammler und Nostalgiker, die ihr Spiel gerne vollständig auf Disc besitzen, ist das ein Rückschritt. In einschlägigen Foren wie Reddit oder ResetEra ist die Stimmung entsprechend angespannt – man spricht von einer „Mogelpackung für Traditionalisten“.

Bethesda selbst scheint das Vertrauen der Community zu spüren. Auf Nachfrage eines Fans antwortete ein Mitarbeiter vage: „Wir hören das Feedback und wollen sicherstellen, dass die Spieler das bestmögliche Erlebnis bekommen.“ Ob das auch für Offline-Fans gilt, bleibt offen. Spätestens zum Release Mitte Oktober wird sich zeigen, ob Oblivion Remastered wirklich die Rückkehr eines Klassikers ist – oder nur ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte digitaler Enttäuschungen.