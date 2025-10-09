„Ein neuer Kreis schließt sich“ – Indiana Jones bekommt ein Update mit Biss

Fans des Abenteurers mit dem Fedora dürfen sich freuen: Entwickler MachineGames hat ein umfangreiches Update für „Indiana Jones und der Große Kreis“ angekündigt – und das hat es in sich. Bereits am 10. Oktober 2025 wird das Update veröffentlicht und liefert neben technischen Verbesserungen auch spielerische Highlights, die selbst erfahrene Schatzjäger wieder zum Controller greifen lassen dürften.

play-rounded-fill

Allen voran steht der neue New-Game-Plus-Modus, der laut den Entwicklern „das Abenteuer in einem ganz neuen Licht“ erlebbar macht. Wer das Hauptspiel bereits abgeschlossen hat, kann ab sofort mit all seinen freigeschalteten Abenteuerpunkten, gesammelten Büchern und Ressourcen erneut losziehen – allerdings mit deutlich mehr Power. MachineGames empfiehlt sogar, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, um das Gleichgewicht zu wahren.

Doch der wahre Schatz wartet erst nach dem Abspann: Wer die Reise im New-Game-Plus abschließt, wird mit einer völlig neuen Post-Credit-Szene belohnt, die bisher noch niemand gesehen hat. Damit schließt sich ein weiterer Kreis in Indys Geschichte – und öffnet gleichzeitig neue Fragen für die Zukunft.

„Das Kairo-Outfit ist nur der Anfang!“ – Neue Looks und clevere Features

Neben spielerischen Neuerungen gibt es auch optisch Grund zur Freude. Das frisch hinzugefügte Kairo-Outfit erinnert an Indys ikonischen Look aus „Jäger des verlorenen Schatzes“ – lässig, staubig, ohne Lederjacke. Laut MachineGames ist es ab sofort in allen Levels verfügbar, in denen keine spezielle Tarnung erforderlich ist. Und das Beste: „Das Kairo-Outfit ist nur der Anfang!“, verspricht das Studio. In den kommenden Monaten sollen weitere Varianten folgen.

Auch technisch hat sich etwas getan: Mit der neuen Funktion Voice Language Select können Spieler jetzt die Sprachausgabe und Untertitel unabhängig voneinander anpassen. Wer also die englische Originalstimme hören, aber deutsche Texte lesen möchte, hat nun freie Wahl – eine willkommene Option für Puristen und Sprachliebhaber.

Damit feiert „Indiana Jones und der Große Kreis“ nicht nur sein Jubiläum, sondern beweist auch, dass MachineGames noch lange nicht fertig ist mit der Legende. Dieses Update ist mehr als ein Bonus – es ist ein Liebesbrief an Fans, die mit Indy aufgewachsen sind und noch immer glauben, dass die größten Abenteuer nach dem Abspann beginnen.

