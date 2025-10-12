„Authentisch und mit Liebe gemacht“ – Das Erfolgsgeheimnis hinter Expedition 33

Seit seinem Release am 24. April 2025 hat Clair Obscur: Expedition 33 die Gaming-Welt im Sturm erobert. Das außergewöhnliche Rollenspiel, das mit einem ungewöhnlichen rundenbasierten Kampfsystem und einem traumhaft schönen Artstyle punktet, wurde millionenfach verkauft und von Kritikern gefeiert. Doch statt die Erfolgsformel einfach zu kopieren, geht Sandfall Interactive mutig einen anderen Weg.

Creative Director Guillaume Broche erklärte in einem Interview mit der Washington Post:

„Wir wollen uns bei unserem nächsten Spiel nicht durch Story, Grafikstil oder Gameplay einschränken lassen. Es soll sich einfach authentisch anfühlen – und mit Liebe gemacht sein.“

Dieser Satz fasst zusammen, was Sandfall so besonders macht. Wo andere Studios versuchen, auf einem Hit aufzubauen, will das Team lieber Neues wagen. Die kreative Freiheit, die Expedition 33 erst möglich machte, soll auch in Zukunft das Herzstück ihrer Arbeit bleiben.

Alles steht auf Anfang – ein Franchise voller Möglichkeiten

Schon jetzt steht fest: Clair Obscur wird nicht bei einem einzigen Abenteuer bleiben. „Clair Obscur ist der Name des Franchise. Expedition 33 ist nur eine der Geschichten, die wir darin erzählen wollen“, verriet Broche bereits im Sommer. Damit macht das Studio klar: Die Welt von Clair Obscur wird weiterleben – aber vielleicht in völlig anderer Form, vielleicht sogar in einem anderen Genre.

Ob es ein Actionspiel, eine visuelle Erzählung oder etwas völlig Neues wird, bleibt offen. Sandfall Interactive will sich bewusst alle Türen offenhalten, um den kreativen Funken nicht zu verlieren. „Authentizität“ ist für Broche mehr als nur ein Schlagwort – es ist das Versprechen, dass jedes Spiel des Studios eine eigene Seele haben soll.

Die Fans dürfen sich also auf eine spannende Zukunft freuen. Expedition 33 mag ein Meilenstein gewesen sein – doch das, was danach kommt, könnte die Grenzen zwischen Kunst, Storytelling und Spielmechanik endgültig neu definieren.