Eclipse in weiter Ferne – oder doch auf Kurs?

Seit der Ankündigung von „Star Wars: Eclipse“ im Dezember 2021 warten Anhänger des Sternenkriegsuniversums auf neue Details. Quantic Dream, bekannt für Story-Highlights wie „Heavy Rain“ und „Detroit: Become Human“, wollte mit Eclipse ein völlig neues Kapitel im Franchise schreiben. Doch bislang blieb das Spiel hinter dem Nebel der Geheimhaltung verborgen.

Die Erwartungen sind hoch. Schließlich handelt es sich um eines der größten Lizenztitel der Branche. Gerüchte, dass das Spiel von der intensiven Erzählweise der „The Last of Us“-Reihe inspiriert sein könnte, haben die Vorfreude nur verstärkt. Dennoch bleiben viele Fans skeptisch. Vier Jahre ohne substanzielle Informationen lassen Zweifel an der tatsächlichen Entwicklung aufkommen.

Hoffnungsschimmer oder Fan-Frust?

Jetzt meldet sich Quantic Dream zu Wort. CEO David Cage erklärte via Gamingbible: „Selbstverständlich, die Entwicklung von Star Wars: Eclipse geht weiter und wir freuen uns schon darauf, euch in Zukunft mehr darüber zu berichten.“ Ein Satz, der beruhigen, aber gleichzeitig Diskussionen entfachen dürfte. Auf Twitter reagieren Fans mit gewohnt ironischem Humor: „Die Entwicklung geht weiter, 100 Jahre später“ oder „Ich komme aus der Zukunft. Das Spiel ist DOA.“

Trotz der Kritik gibt es Grund zur Hoffnung. Sollte Eclipse tatsächlich 2027 erscheinen, wäre dies passend für die nächste Konsolengeneration. Bis dahin bleibt den Fans nur, sich mit kleinen Häppchen an Informationen zufriedenzugeben und die Spekulationen hochzuhalten. Ob es Gameplay-Eindrücke oder einen offiziellen Releasezeitraum gibt, wird sich im kommenden Jahr zeigen.