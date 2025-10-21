Kaum war „Ghost of Yotei“ erschienen, da begann schon das Rätselraten: Wird die Geschichte von Atsu weitergehen? Nach dem emotionalen Finale wünschen sich viele Fans eine Fortsetzung in Form eines Story-DLCs. Doch wer auf eine offizielle Ankündigung hofft, braucht Geduld.

„Wir müssen sehen, was die Spieler lieben“ – Sucker Punch hält sich bedeckt

In einem Interview mit Game Informer sprach Creative Director Jason Connell erstmals offen über den aktuellen Stand. Er machte klar, dass sich das Studio derzeit in einer Beobachtungsphase befindet. „Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir einfach sehen müssen, was bei den Leuten Anklang findet, was sie lieben und was sie sich wünschen, um mehr über Atsu zu erfahren“, so Connell. Erst wenn klar ist, welche Figuren, Themen und Momente die Community wirklich bewegen, will das Team über Erweiterungen entscheiden.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Diese Herangehensweise erinnert stark an das Vorgehen nach „Ghost of Tsushima“. Auch damals wartete Sucker Punch ab, bevor mit „Iki Island“ ein umfangreicher DLC erschien. „Bei Tsushima war es genauso“, erklärte Connell weiter. „Wir konnten zuhören und feststellen, dass die Leute mehr über bestimmte Beziehungen wissen wollten – und das half uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Atsu als neue Kultfigur? Hoffnung und Vorsicht zugleich

Dass die Entwickler eine tiefe Zuneigung zu ihrer neuen Heldin empfinden, ist unüberhörbar. „Natürlich lieben wir Atsu und finden, dass sie ein großartiger Charakter ist“, betont Connell. Dennoch will Sucker Punch nichts überstürzen. Es gehe darum, mit Bedacht zu handeln und zu prüfen, „ob es Möglichkeiten gibt, Yotei zu verbessern oder neue Elemente einzubringen, um die Erzählung lebendiger und klarer zu gestalten“.

Diese Worte klingen wie eine vorsichtige Einladung an die Fans, ihre Begeisterung laut zu äußern – denn das Studio hört ganz genau hin. Wenn die Rückmeldungen zeigen, dass die Welt von Yotei noch nicht auserzählt ist, könnte das Team durchaus nachlegen. Doch bis dahin bleibt alles offen.

Ob „Ghost of Yotei“ also ein Add-on bekommt oder nicht, hängt letztlich vom Echo der Spieler ab. Eines steht aber fest: Mit Atsu hat Sucker Punch eine Figur geschaffen, die das Potenzial hat, ähnlich ikonisch zu werden wie Jin Sakai einst in „Ghost of Tsushima“.