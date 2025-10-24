Ein Mäuse-Detektiv legt 2026 los

Fans des stilvollen Noir-Abenteuers „Mouse: P.I. For Hire“ müssen sich noch ein wenig gedulden. Ursprünglich sollte der handgezeichnete Shooter schon 2025 erscheinen, doch wie Entwickler Fumi Games nun über die Plattform X (ehemals Twitter) bekannt gab, wird der Release auf den 19. März 2026 verschoben. Grund dafür sei der Wunsch, „dem Spiel den letzten Feinschliff zu verleihen“ und so ein möglichst rundes Erlebnis abzuliefern.

Das polnische Studio, das bereits durch den Trailer mit seinem einzigartigen Mix aus 1930er-Cartoon-Ästhetik und actiongeladenem Gunplay für Aufsehen sorgte, verspricht mit der Verschiebung keine schlechten Nachrichten, sondern vielmehr Qualitätssicherung. Schon der kurze Clip zum neuen Termin zeigt, dass sich das Warten lohnen könnte – die Animationen wirken flüssiger, die Lichtstimmung intensiver und das Sounddesign noch stimmungsvoller.

Switch 2 bestätigt: Maus auf allen Konsolen unterwegs

Neben dem neuen Erscheinungstermin überraschte Fumi Games mit einer weiteren Nachricht, die besonders Nintendo-Fans jubeln lässt: „Mouse: P.I. For Hire“ wird auch für die kommende Nintendo Switch 2 erscheinen. Damit gesellt sich das stilvolle Action-Abenteuer zu den ersten offiziell bestätigten Spielen für Nintendos nächste Konsolengeneration.

Das Spiel erscheint damit gleichzeitig für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Switch 2. Entwickler und Publisher Playside Studios sprechen von einer Version, die „technisch optimiert“ und speziell auf die neue Hardware abgestimmt sei. Damit dürfte „Mouse: P.I. For Hire“ nicht nur optisch, sondern auch leistungstechnisch glänzen.

Der neue Trailer, der parallel mit der Ankündigung veröffentlicht wurde, liefert einen frischen Blick auf den tierischen Detektiv in seiner düsteren Cartoon-Welt – samt Zigarette, Revolver und jazziger Hintergrundmusik. Fans feiern den Stil weiterhin als eine Mischung aus „Cuphead trifft auf Sin City“.