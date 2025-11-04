Die Ikone, die eigentlich nicht zurückkehren kann

Johnny Silverhand ist mehr als nur eine Spielfigur. In „Cyberpunk 2077“ prägte er die Geschichte, trieb V zu Entscheidungen, die über Night City hinaus hallten. Dass Hollywood-Star Keanu Reeves diese Rebellion zum Leben erweckte, machte den Charakter zur Legende – und zum Marketing-Turbo des Games.

Doch die Zukunft ist noch ungewiss. CD Projekt RED feilt an einer Fortsetzung, die bisher nur unter dem Namen „Cyberpunk 2“ kursiert. Fans jedoch beschäftigt nur eine Frage: Wird Johnny wieder auftauchen – obwohl sein Schicksal eigentlich besiegelt ist?

Denn wer das Rollenspiel beendet hat, weiß: Johnny starb bereits in der Story-Vergangenheit. Seine Präsenz in „Cyberpunk 2077“ war nur ein digitales Echo – ein Engramm, tief implantiert im Kopf der Hauptfigur. Und die verschiedenen Enden des Spiels lösen seine Existenz ganz unterschiedlich auf. Wie also soll eine Fortsetzung das sauber erklären?

„Ich habe Wege, das zu tun“: Einladung an Keanu Reeves

Interessant ist, was Keanu Reeves selbst sagt. Auf die Frage, ob er in „Cyberpunk 2“ noch einmal Johnny verkörpern wolle, antwortete er bei einem IGN-Interview (GamesRadar) zur „Good Fortune“-Promo mit Nachdruck:

„Auf jeden Fall. Ich würde Johnny Silverhand gerne wieder spielen.“

Diese Offenheit blieb nicht ohne Echo. Mike Pondsmith, der Erfinder der „Cyberpunk“-Welt, sprach in einem CD-Projekt-RED-Livestream lächelnd von kreativen Hintertüren:

„Ich habe gesehen, dass Keanu zurückkehren möchte. Und ich habe Wege, das zu tun… Keanu, kontaktiere mich!“

Dabei beließ er es nicht. Mit einem scherzhaften Seitenhieb auf prominente Besetzungen wie Idris Elba („Phantom Liberty“) fragte er:

„Was kommt als Nächstes? Scarlett Johansson? Scarlett, ich habe Rollen für dich!“

Wann Fans erfahren, ob die Wiederauferstehung Realität wird, steht in den Sternen. Das Projekt befindet sich erst seit Kurzem in der Vorproduktion, ein Release zwischen 2030 und 2031 erscheint laut CD-Projekt-CFO Piotr Nielubowicz realistisch.

Doch eines ist sicher: Wenn Keanu wirklich den Anruf bekommt, wird Night City erneut beben.