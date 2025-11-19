Ein November, der plötzlich richtig Fahrt aufnimmt

Es gehört mittlerweile zum festen Rhythmus des Gaming-Jahres: Kurz bevor die Feiertagszeit beginnt, dreht Microsoft den Hahn des Xbox Game Pass noch einmal kräftig auf. Auch in diesem November packt der Konzern gleich mehrere Titel in das Abo – abwechslungsreich genug, um nahezu jede Spielerlaune abzudecken. Was vor wenigen Wochen mit einer ersten Welle begann, wächst jetzt zu einem satten Paket heran, das Rennspiel-Fans genauso anspricht wie Rollenspiel-Liebhaber und Indie-Entdecker.

Während die Preisumstellung der vergangenen Monate viele Abonnentinnen und Abonnenten zum Wechsel auf neue Modelle zwang, zeigt die aktuelle Auswahl eindrucksvoll, dass der Game Pass weiterhin den Anspruch erhebt, ein „All-in-one-Buffet“ für Gamer zu bleiben. Und mittendrin wartet ein RPG, das schon im Vorfeld als Herzstück dieser Welle gehandelt wird.

„Ein Fest für Explorer und Draufgänger“ – die Highlights sorgen für Gesprächsstoff

Besonders im Mittelpunkt steht in dieser Runde das stimmungsvoll-mystische „Banishers: Ghosts of New Eden“. Das Action-Rollenspiel, das schon in Tests viel Lob einfuhr, greift tief in die Trickkiste atmosphärischer Erzählkunst und lässt euch ein düsteres Geheimnis lösen, das eine ganze Siedlung heimsucht. Ab dem 25. November ist New Eden für Game-Pass-Spieler frei zugänglich – eine gute Gelegenheit für alle, die starke Geschichten mit emotionalem Gewicht lieben.

Dagegen zündet „The Crew Motorfest“ bereits am 20. November den Turbo. Ob ihr nur für eine Probefahrt vorbeischaut oder euch direkt stundenlang durch Hawaii driftet – das Arcade-Racer-Feeling ist wie gemacht für diese Jahreszeit. Dazu gesellen sich weitere Titel, darunter die Game-Preview von „Moonlighter 2“, das chaotisch-charmante „Kill It With Fire! 2“ und mit „Lost Records: Bloom & Rage“ ein narrativer Newcomer, der schon im Vorfeld viel Neugier ausgelöst hat.

Alle neuen Game-Pass-Titel auf einen Blick

19. November 2025

Moonlighter 2: The Endless Vault (PC – Ultimate, PC Game Pass)

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Konsole, PC – Premium)

Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC, Xbox Series X|S – Premium)

20. November 2025

Monsters Are Coming! Rock & Road (Handheld & PC – Ultimate, PC Game Pass)

The Crew Motorfest (Cloud, Konsole, PC – Ultimate, PC Game Pass)

25. November 2025

Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC, Xbox Series X|S – Ultimate, Premium, PC Game Pass)

Kill It With Fire! 2 (Cloud, Konsole, PC – Ultimate, Premium, PC Game Pass)

01. Dezember 2025

Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld, PC – Ultimate, PC Game Pass)

02. Dezember 2025

Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC, Xbox Series X|S – Ultimate, Premium, PC Game Pass)