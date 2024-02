Der Launch-Trailer zu „Banishers: Ghosts of New Eden“ wurde heute von Focus Entertainment und DON’T NOD veröffentlicht und verspricht ein fesselndes Action-RPG-Erlebnis mit einem starken Fokus auf die Handlung. In dem Spiel schlüpfen Spieler in die Rollen von zwei erfahrenen Geisterjägern und Partnern, die vor schwerwiegenden Entscheidungen mit tiefgreifenden Auswirkungen für die Lebenden und die Toten stehen.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ ist ein brandneues Spiel, das vom renommierten Studio DON’T NOD entwickelt wurde, das bereits für seine erfolgreichen Titel „Life is Strange“ und „Vampyr“ bekannt ist. Die Handlung entführt die Spieler ins Jahr 1695 nach New Eden, eine Siedlergemeinschaft, die von einem schrecklichen Fluch heimgesucht wird. Als Spieler übernehmen sie die Rolle der Banishers und erkunden die Quelle des Bösen, um düstere Geheimnisse zu lüften, abwechslungsreiche Landschaften zu erkunden und mit unvergesslichen Charakteren zu interagieren, deren Schicksal in ihren Händen liegt.

Fesselndes Action-Rollenspiel mit schwerwiegenden Entscheidungen

Antea und Red, die beiden Hauptcharaktere des Spiels, sind erfahrene Geisterjäger, die sich dem Schutz der Menschen vor herumspukenden Geistern verschrieben haben. Doch als eine Tragödie zuschlägt und Antea selbst zum Geist wird, stehen die Spieler vor einer schwerwiegenden Entscheidung: Erfüllen sie ihren Eid als Banisher oder opfern sie die Lebenden, um ihre geliebte Antea zurückzubringen?

Der Launch-Trailer bietet einen spannenden Einblick in die düstere und fesselnde Atmosphäre des Spiels sowie in die epischen Kämpfe und tiefgründigen Entscheidungen, denen die Spieler gegenüberstehen. Mit atemberaubender Grafik und packendem Gameplay verspricht „Banishers: Ghosts of New Eden“ ein unvergessliches Abenteuer in einer Welt voller Geheimnisse und Gefahren.