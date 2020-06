Dieses Wochenende haben Intrepid Studios ein wunderschönes 90-minütiges Pre-Alpha-Gameplay-Video von Ashes of Creation in wunderschöner 4k-Auflösung hochgeladen. In einer frühen Entwicklungsphase erhalten die Betrachter einen großartigen Einblick in die Schönheit und den Umfang der Asche der Schöpfung.

Ende letzter Woche wurde ausserdem ein weiteres Entwicklungsupdate veröffentlicht. Während des Streams unterhielten sich Steven Sharif, Jeffrey Bard und Margaret Kohn über die Entwicklung von Ashes of Creation und erläuterten viele Details, von Design über Charakter bis hin zu Umwelt und vielem mehr.

Ashes of Creation spielt in einer gefallenen Fantasywelt, die seit Tausenden von Jahren von der Zivilisation unberührt blieb. Die Spieler müssen dieses unbekannte Reich wieder aufbauen, neu bevölkern und neu entdecken. Die Welt verändert sich ständig mit Ruinen, Bestien und Städten, die aufsteigen und wieder fallen. Das Schicksal der Schöpfung liegt in einem fortschrittlichen Charaktersystem, in dem die Spieler die ganze Macht besitzen.