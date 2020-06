Schon seit 2003 stellt die deutsche Firma Sharkoon PC-Gehäuse, externe Speicherlösungen und Gaming Peripherie zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis her und hat sich damit schon lange einen Namen gemacht. Mit der neuen Light² 200 Gaming Maus haben sie nun ein Ultra-Leichtgewicht auf den Markt gebracht, das versucht, Funktionalität, Qualität und Leistung zu vereinen. Ob das gelungen ist, zeigen wir in unserem Test.

Design und Verarbeitung

Die Sharkoon ist vom Design her vor allem eines: Auffällig. Die ergonomisch rechtshändige Schale ist fast vollständig von wabenförmigen Löchern bedeckt. Für diejenigen, die eine Oberschale ohne Waben bevorzugen, wird aber auch eine austauschbare Rückenabdeckung und drei verschiedenfarbige Knopfkappen für den DPI-Knopf mitgeliefert. Damit lässt sich die Maus recht gut an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Auch an Ersatzmausgleiter wurde im Lieferumfang gedacht.

Die Light² 200 bringt mit der Wabenabdeckung gerade mal 62 g auf die Waage, was allen Ultraleicht-Enthusiasten ein Glänzen in die Augen bringen dürfte. Selbst mit der geschlossenen Abdeckung wiegt das Gerät nur 3 g mehr. Die Füße der Maus bestehen aus weiß gefärbtem Teflon (PTFE) und sorgen für ein ausgezeichnetes Gleiten auf nahezu allen Oberflächen. Auch das flexible, ummantete Kabel können wir hier positiv erwähnen.

Das ergonomische Desgin der Light² 200 ist gut durchdacht und lässt alle Griffe, Handflächengriff, Klauengriff und Fingerspitzengriff, problemlos zu. Mit den Abmessungen 120 x 66 x 42 mm gehört die Sharkoon zu den mittelgroßen Mäusen. Die Maße und das Griffdesign sorgen dafür, daß die Maus von nahezu allen Handgrössen verwendet werden kann. Die Wabenstruktur, die auch an den Seiten der Maus vorhanden ist, gibt dem Griff noch zusätzliche Stabilität, was vor allem bei schnellen und hektischen Bewegungen von Vorteil ist. Ein Abrutschen ist kaum möglich.