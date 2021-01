Please enable JavaScript



Als im Jahr 2018 bekannt gegeben wurde, dass Demant A/S und Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG das Joint Venture „Sennheiser Communications“ einstellen, war dies zeitgleich der Beginn von etwas ganz Großem: Die Geschäftsbereiche „Enterprise Solutions“ und „Gaming“ von Demant werden fortan als unabhängiges Unternehmen „Epos“ geführt.

„Die Gründung von Epos markiert den Beginn eines neuen, unabhängigen Unternehmens, das sich auf Audiolösungen mit erstklassiger Soundqualität spezialisiert”, so Søren Nielsen, Präsident & CEO von Demant. „Wir freuen uns sehr, Epos und dessen starke Kompetenzen als Teil der Demant-Familie im Unternehmen zu haben. Wir sind uns sicher, dass die Synergien im Bereich Forschung und Entwicklung innerhalb der Demant Gruppe mit dem aufkommenden Trend zu intelligentem Audio, energiesparender Vernetzung und Small-Form-Factors in Zukunft noch größer werden. Epos wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, Audioerlebnisse für die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu schaffen“, so Nielsen weiter.



Seither entwickelt Epos|Sennheiser High-End-Audiolösungen für Unternehmensanwendungen und den Gamingbereich. Damit wird die mittlerweile 55-jährige Erfolgsgeschichte von Sennheiser fortgesetzt: Kein anderer Hersteller auf dem deutschen Audiomarkt steht in diesem exklusiven Ausmaß für Qualität und einzigartige Sounderlebnisse!



Finden wir heraus, ob Epos|Sennheiser mit dem GAME ONE der Game Series diesem herausragenden Ruf erneut gerecht wird. Eine Woche lang testete die Gamers.de Redaktion das neue Headset, welches übrigens auch in Weiß erhältlich ist, ganze acht Stunden lang täglich…

Design & Lieferumfang des Epos|Sennheiser GAME ONE

Schon beim Öffnen des Kartons wird schnell klar, dass wir es mit einem hochwertigen Produkt zu tun haben: Das edle Design in klassisch dezentem Schwarz inkl. roter stilvoller Akzente an Ohrmuscheln und Mikrofon sticht sofort ins Auge.

Dieser hochwertige Eindruck wird auch nicht durch die Verarbeitung aus reinem Kunststoff getrübt, die es ermöglicht, das GAME ONE konkurrenzlos federleicht daherkommen zu lassen: Gerade einmal 300 Gramm wiegt dieses edle Headset inkl. Kabel; ohne Kabel bringt es sogar nur ca. 265 Gramm auf die Waage! Damit ahnten wir bereits: Das GAME ONE lässt sich problemlos auch in nächtelangen Gaming Sessions frei von Kopfschmerzen tragen…

Zu dem Headset erhalten wir zwei Klinken-Stereokabel: Eins für den PC bzw. Mac, welches mit 3 Meter Länge erfreulicherweise deutlich überdurchschnittlich lang daherkommt und mit zwei Anschlüssen für Mikrofon und Audio auch an älteren PC-Modellen genutzt werden kann. Das zweite Kabel lässt sich über 1,20 Meter Länge mit Smartphone, Tablet und Controller verbinden.

Damit ist das GAME ONE ein echter Allrounder: Es ist sowohl mit PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch als auch Mac kompatibel. Außergewöhnlich ist zudem, dass die Kabel austauschbar sind, so dass im Falle eines Defekts lediglich das Kabel, nicht gleich das ganze Headset, ersetzt werden muss.