Streams und Podcasts werden immer beliebter; auch die Team-Meetings aus dem Homeoffice sind nicht mehr wegzudenken. Fakt ist, dass Podcasts und Streams aller Art längst im Mainstream angekommen sind und sich ständig steigender Beliebtheit erfreuen.

EPOS bietet mit dem neuen B20 Mikrofon eine Allround-Lösung für eben all diejenigen, die nach professioneller Audioqualität suchen. Zudem verspricht EPOS die perfekte Studio-Sendequalität sowie ein blitzschnelles und problemloses Plug-and-Play Erlebnis via USB-Anschluss.



Wir durften das B20 für euch in Augenschein nehmen und ob EPOS direkt beim Ersten Versuch eines Mikrofons einen Volltreffer landet und es schafft, das breite Spektrum von Gamern über Streamer bis hin zu Businessleuten im Homeoffice abzudecken, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.