Wer den Kauf einer neuen Festplatte in Betracht zieht, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit den Namen Seagate als erstes entdecken. Das 1979 in Irland gegrĂŒndete Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien und seinen nunmehr 45.000 Mitarbeitern steht fĂŒr höchste QualitĂ€t im Sektor der Speichermedien.



Wir testen zwei Produkte von Seagate fĂŒr euch und nehmen Sie aus Anwendersicht unter die Lupe:

Die Seagate OneTouch (1TB) und die Seagate Firecuda (2TB).



Testmodelle FireCuda & One Touch

Die Seagate Firecuda ist eine "externe HDD-Festplatte mit USB 3 Anschluss", welche mit der Besonderheit der RGB-Beleuchtung ausgestattet ist.



Über die Hauseigene Software von SEAGATE kann die RGB gesteuert werden. Die HDD wird in drei GrĂ¶ĂŸenordnungen: 1 TB, 2 TB und - fĂŒr die, die es wirklich groß mögen auch als - 5 TB angeboten.

Verarbeitung und Optik Seagate Firecuda

Das schwarze, matte PlastikgehÀuse wirkt schlicht, aber die Verarbeitung robust und qualitativ. Auf der OberflÀche ist der "Seagate" Schriftzug sowie das "Firecuda Logo" graviert. Am GehÀuse befindet sich der USB-3 Anschluss sowie am seitlichen oberen Ende die LED-Leiste.



Aber lassen wir doch einfach die Bilder und das Video sprechen. Denn bekanntlich sagen Bilder mehr als 1000 Worte!







Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Leistungen im Praxistest Seagate Firecuda

Die Platte wird mittels Plug&Play sofort erkannt (Unter Windows 10, aber auch unter Windows 11). Werkseitig liegt eine exFAT-Formatierung vor. Die Firecuda kommt auf 1,8 von 2 TB Plattenspeicher.



Das tatsÀchliche Volumen ist immer etwas niedriger. Das liegt aber nicht an einer falschen Deklaration seitens der Hersteller, sondern ist einzig und allein dem Fakt geschuldet, dass die Hersteller die Werte als Dezimalzahlen angeben, wohingegen Betriebssysteme BinÀrzahlen verwenden.

Doch wie viele Daten bekommen wir eigentlich auf die 2 TB Speicher?



In Games fĂŒr Gamer gerechnet: Nehmen wir an, ihr wĂŒrdet

- Far Cry 6

- New World

- Battlefield 2042

- Call of Duty Vanguard

- Halo Infinite



installieren.



Danach sind rund 400 GB des Speichers belegt und ihr habt immer noch Platz fĂŒr ungefĂ€hr 400.000 Fotos oder 800 Stunden an Streaming-Material, oder weitere 20 Games der neueren Generation :).

Mit dem Seagate Toolkit kann die Beleuchtung der Platte nach WĂŒnschen konfiguriert werden. Es sind vorkonfigurierte Modi, wie etwa Blinken, Pulsieren, Spektrum oder Regenbogen vorhanden. Zudem können ĂŒber das Tool aber auch eigene Werke kreiert und dem persönlichen Feeling angepasst werden. Ein weiteres Cooles Gimmik: die Firecuda ist mit Razer Chroma kompatibel! Das Toolkit bietet zusĂ€tzlich auch Funktionen zur Datensicherung und -wiederherstellung oder Spiegelung der Daten an. Firecuda Razer Chroma kompatibel

Mit CrystalDiskMark haben wir die Eigenschaften der Platte geprĂŒft. Die Seagate Firecuda Gaming Hard Drive erreichte hierbei maximal 143 MB/s lesend und 142 MB/s schreibend. FĂŒr eine HDD ist der Wert TOP. Bei HDDs bewegt man sich in einer GrĂ¶ĂŸenordnung bis zu 150 MB/s, hier gibt es also absolut nichts auszusetzen!

CrystalDiskMark Ergebnis Firecuda

Fazit

Die Seagate Firecuda hinterlÀsst in der Gamers Redaktion einen durchweg positiven Eindruck.



Sie macht es sich gerne langfristig auf dem heimischen Schreibtisch bequem, kann aber natĂŒrlich auch als portable Festplatte des Notebooks mit auf Tour gehen.



Preislich ist das Model ab 82 Euro zu erwerben, was die Firecuda-Reihe nicht nur optisch durch die steuerbaren LEDs und Razer Chroma zu einem Hingucker macht!

ZusĂ€tzlich hat uns das Irische Unternehmen Seagate aber auch noch ihr neues Model der OneTouch mit 1 TB Speicher zukommen lassen. NatĂŒrlich möchten wir diese SSD auch noch fĂŒr euch unter die Lupe nehmen! Lest auf der nĂ€chsten Seite weiter...