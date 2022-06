Please enable JavaScript



Während des Showcase von Xbox und Bethesda gab es Updates zu den beiden Multiplayern Fallout 76 und Sea of Thieves. Ersterer Titel lädt euch zu einer Erkundungsreise außerhalb der Appalachen ein. Letzterer startet bald in seine 7. Season und stattet euch als Kapitän mit einer Menge Individualisierungsfreiraum aus.

Seit 2018 ist Sea of Thieves für PC und Xbox erhältlich. Am 21. Juli startet der nautische Dauerbrenner bereits in seine 7. Saison. Diese hält einige Neuerungen für euch als Captain bereit. Mit der neuen Season werdet ihr euer Schiff endlich selbst benennen dürfen. Außerdem werdet ihr eure Kapitänskajüte nach Belieben dekorieren können. Diese Anpassungen sowie Segel, Ausstattung, Flagge und vieles mehr könnt ihr schließlich in einem richtigen Schiffs-Loadout abspeichern. Für die Zukunft sollt ihr sogar richtig zum Crew-Mitglied werden können, wenn ihr im Multiplayer mit euren Freunden in See stecht. Dieses Feature soll unter anderem mit Kapitäns-Abenteuern und Kapitäns-Logbuch erweitert werden. Mehr dazu liefert der musikalische Trailer. Lest mehr darüber auf der offiziellen Website.

Die Expeditionen von Fallout 76

Wer sich lieber in der Postapokalypse rumschlägt, kann sich auf das neue Update von Fallout 76 freuen. Die Erweiterung Expeditionen: The Pitt geht am 22. September online und lädt zu einer Reise außerhalb der Appalachen ein. Euch erwarten spannende Geschichten und wiederholbare Missionen , die euch zu bekannten Schauplätzen des Fallout-Universums führen. Wer diese Quests abschließt, kann sich auf XP, wertvolle Gegenstände und seltene Ausrüstung freuen.

Zum ersten mal seit Fallout 3 werdet ihr in das Nachkriegs-Pittsburg zurückkehren, das von der düsteren Industriebranche und Konflikten übermannt worden ist. Außerdem ist die Stadt von Strahlung überflutet. In diesem Setting findet ihr euch inmitten eines Machtkampfes zwischen der Arbeiter-Freiheitskämpfer Union und den Fanatics, einer machthungrigen Räuberfraktion wieder. Mehr dazu findet ihr auf der offiziellen Website.

