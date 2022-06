Please enable JavaScript



Quelle: Ubisoft

Während des Nintendo Direct Mini gab es einige Updates zu großen Titeln. Wir verraten euch alles Wissenswerte über Mario + Rabbids, Persona, Sonic Frontiers, NieR: Automata und Portal. Schaut euch hier den Livestream ein weiteres Mal an.

Mario + Rabbids Sparks of Hope haben ein Release-Datum

Quelle: Ubisoft

Was vor Kurzem über die offizielle Website versehentlich geleakt worden ist, hat nun eine offizielle Bestätigung erhalten. Mario + Rabbids Sparks of Hope wird am 20. Oktober erscheinen. Am morgigen Nachmittag soll es einen weiteren Livestream geben, der einen Deep Dive ins Spiel vornehmen soll.

Portal: Companion Collection erscheint heute auf der Switch

Der Kuchen ist eine Lüge und diese Lüge wird am heutigen Tag Teil des Switch-Portfolios. Nutzt eure Portal Gun und findet einen Weg aus den Aperture Labs. Wer gemeinsam mit Freunden Portal 2 zocken möchte, kann sich über einen lokalen Splitscreen- und Online-Multiplayer freuen. Die Edition ist ab sofort erhältlich.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition erscheint für die Switch

Eines der beliebtesten RPGs der letzten Jahre bahnt sich nun seinen Weg auf die Nintendo Hybrid-Konsole. Diese Edition enthält neben dem Basisspiel alle Erweiterungen sowie exklusive Kostüme. Erlebt die postapokalyptische Welt selbst, wenn Nier: Automata The End of YoRHa Edition am 6. Oktober erscheint.

Sonic Frontiers: So sieht der Combat aus

Tatsächlich überraschte uns SEGA mit einer Darstelltung des Kampfsystems von Sonic Frontiers. Außerdem erfuhren wir etwas über den Cyberspace, eine besondere Zone, in der uns besondere Herausforderungen erwarten. Darüber hinaus konnten wir einen weiteren Blick auf die offene Welt der Starfall Islands werfen, dem Setting des kommenden Sonic-Spiels.

Teile der Persona-Reihe erscheinen für die Switch

Das finale Highlight des Nintendo Direct Mini Streams war die Ankündigung einiger Persona-Titel, die demnächst für die Hybrid-Konsole erscheinen werden. Los geht es mit Persona 5 Royal, das am 21. Oktober veröffentlicht wird. Im Anschluss darauf sollen Persona 4 Golden und Persona 3 Porable erscheinen. Für diese beiden Titel gibt es allerdings noch kein festgelegtes Release-Datum.

Das waren unsere Highlights des Nintendo Direct Mini. Meh von Nintendo wird euch im neusten Update zu Xenoblade Chronicles 3 geboten.