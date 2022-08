Welche Musik passt wohl am besten zu einem Game wie Rollerdrome? In einem neuen Video liefern euch Roll7 und Private Division die Antwort. Komponist Electric Dragon entführt uns in dem neusten Behind-the-Scenes-Video in die Welt der Synthesizer und Elektro-Musik.

Erste Artwork und Videos haben gezeigt, dass es sich bei Rollerdrome um einen Shooter mit einer Menge Retro-Einflüssen handelt. Das spiegelt sich auch im Soundtrack des Spiels wider. Musiker und Komponist Electric Dragon arbeitet zum ersten Mal am Soundtrack eines Videospiels, weshalb dieses Projekt auch für ihn ein Sprung ins Unbekannte bedeutete. Trotzdem ist er absolut begeistert von der Arbeit mit Roll7 und beschreibt die Entwickler als sehr enthusiastisch, was auch ihm große Freude beschert hat.

Für Electric Dragon war es eine Herausforderung einen mitreißenden Beat zu kreieren, der nicht zu viele Drop Downs enthält. Auch der Soundtrack soll das Gefühl einer nicht endenden, actiongeladenen Fahrt demonstrieren, bei der viele Drops im Soundtrack eher unpassend wären. Über diese Schwierigkeit ist er – wie wir finden – mit Bravour hinausgewachsen. Synthwave treffen auf den Klang der Siebziger und kreieren praktisch ein neues Genre, wie Electric Dragon im Video erklärt. Wir können es kaum erwarten zum Beat dieser Musik übers Parkett zu brettern und unsere Waffen zu ziehen.

Rollerdrome entführt euch in eine alternative Zukunft, in der der gleichnamige, blutige Sport zu einem echten Hit geworden ist. Verschiedene Athleten versammeln sich mit Rollschuhen an ihren Füßen und Schusswaffen in ihren Händen zu einem brutalen Kampf in der Arena. Wer die coolsten Moves abliefert, erhält Munition. Wer am meisten Munition hat, steht am Ende noch und kann als Sieger des Spiels gekürt werden.

Am 16. August erscheint Rollerdrome für PC und PlayStation. Zum Release startet außerdem eine Rabattaktion, welche die kreative Zeit der 1970er ehrt. Findet alles Wichtige dazu im folgenden Beitrag heraus.