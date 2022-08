Please enable JavaScript play-rounded-fill



Saber Interactive hat einen neuen Gameplay Overview Trailer für Dakar Desert Rally veröffentlicht. Darin erhalten Spieler einen Eindruck von der Offroad-Action, die sie in dem Open-World-Rallye-Rennspiel erwartet. Zudem bietet der Trailer einen Vorgeschmack auf die große Auswahl an Fahrzeugen, Teams, Herausforderungen, Umgebungen und mehr, die in Dakar Desert Rally enthalten sind. Der Titel erscheint am 4. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam und Epic Games Store.

Spannende Rennen in verschiedenen Modi und auf wunderschönen Strecken in Dakar Desert Rally

Das von Saber Porto entwickelte Dakar Desert Rally fängt die echte Geschwindigkeit und Spannung des größten Rallye-Rennens der Welt ein. Ein Tausende Quadratkilometer großes, abwechslungsreiches Gelände mit dynamischem Wetter erstreckt sich vor den Fahrern, die sich darin auf dem Weg zur Ziellinie verlieren können. Spieler:innen wählen aus einigen der renommiertesten Rallye-Rennteams der Welt, oder erstellen ihren eigenen Rennstall und füllen ihre Garage mit einer Vielzahl an Autos, Motorrädern, Trucks, Quads und SSVs der weltweit führenden Hersteller.

Dakar Desert Rally bietet eine Vielzahl an Spielmodi für jeden Geschmack, darunter einen Sportmodus im Arcade-Stil für rasante Action, einen Profi- sowie einen Simulationsmodus für ein authentisches Rallye-Erlebnis und einen Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler:innen für die ultimative Herausforderung. Mit dem Roadbook-Editor steht kreativen Spielern die gesamte Welt der Dakar Desert Rallye zur Verfügung – sie können eigene Rallye-Events und -Etappen erstellen und sie mit Freunden und der Community teilen.