Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Saber Interactive hat angekündigt, dass Dakar Desert Rally am 4. Oktober 2022 für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Xbox One und für PC bei Steam und im Epic Games Store erscheinen wird. Das bisher größte Open-World-Rallye-Rennspiel basiert auf den offiziellen Dakar-Rennen 2020, 2021 sowie 2022 und bietet eine große Auswahl an authentischen Fahrzeugen, realistische Fahrphysik und Grafik sowie dynamische Jahreszeiten und Wetterbedingungen.

Erfrischende Abwechslung beim Racing-Genre

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Fans können Dakar Desert Rally ab heute zum Preis von 39,99 Euro bei den großen Digital- und Einzelhandelsketten vorbestellen. Die Deluxe-Edition kann ebenfalls für 59,99 Euro vorbestellt werden und enthält das komplette Basisspiel sowie den Dakar Desert Rally Season Pass, der den DAF Truck Turbo-Twin und den Peugeot 405 Turbo 16 freischaltet. Außerdem sind fünf kommende DLC-Packs inkl. einer neuen Karte, neuen Fahrzeugen und zwei neuen Rallye-Events enthalten, und das alles zu einem reduzierten Preis.

Mit der Vorbestellung einer beliebigen Version von Dakar Desert Rally wird der exklusive Audi RS Q e-tron freigeschaltet. Dieser Audi hat mit seinem Sieg bei der Abu Dhabi Desert Challenge 2022 Geschichte geschrieben und ist das erste Elektrofahrzeug, das eine Wüstenrallye gewonnen hat.

Die Key Features von Dakar Desert Rally überzeugen mit viel Innovation

Saber interactive

Das von Saber Porto entwickelte Dakar Desert Rally fängt die echte Geschwindigkeit und Spannung des größten, von der Amaury Sport Organisation organisierten, Rallye-Rennens der Welt ein und bietet eine große Auswahl an lizenzierten Fahrzeugen der weltweit führenden Hersteller. Darunter befinden sich Motorräder, Autos, Trucks, Quads und SSVs. Es bieten sich einzigartige Herausforderungen, die sowohl für Liebhaber von Offroad-Simulationen als auch für Gelegenheitsrennfahrer geeignet sind. Die Spieler treten online in spannenden Vier-Spieler-Multiplayer-Rennen an oder navigieren offline im Einzelspieler-Modus durch die weite Wildnis.

Das authentische Dakar-Rallye-Erlebnis: Mehr als 30 Rallye-Etappen der offiziellen Rallye Dakar 2020, 2021 und 2022 mit offiziell lizenzierten Fahrzeugen, Teams und Piloten.

Mehr als 30 Rallye-Etappen der offiziellen Rallye Dakar 2020, 2021 und 2022 mit offiziell lizenzierten Fahrzeugen, Teams und Piloten. Immense Open-World-Action: Spieler kämpfen sich mit hoher Geschwindigkeit durch riesige und extreme Open-World-Umgebungen, sowohl im Mehrspieler- als auch im Einzelspielermodus.

Spieler kämpfen sich mit hoher Geschwindigkeit durch riesige und extreme Open-World-Umgebungen, sowohl im Mehrspieler- als auch im Einzelspielermodus. Dynamische Jahreszeiten und Wetterbedingungen: Die Wüstenrallye Dakar bietet alle vier Jahreszeiten und einen vollständigen Tag-Nacht-Zyklus. Ob wogende Sandstürme, gleißendes Wüstensonnenlicht, zermürbender Regen und Schnee oder tiefer Schlamm – um zu gewinnen müssen die Elemente und die Konkurrenz besiegen werden.

Die Wüstenrallye Dakar bietet alle vier Jahreszeiten und einen vollständigen Tag-Nacht-Zyklus. Ob wogende Sandstürme, gleißendes Wüstensonnenlicht, zermürbender Regen und Schnee oder tiefer Schlamm – um zu gewinnen müssen die Elemente und die Konkurrenz besiegen werden. Einzelspieler und Online-Multiplayer: Die Spieler entwickeln ihre Rallye-Karriere im Einzelspieler-Modus oder treten in Online-Multiplayer-Events mit bis zu drei Freunden an.

Weitere Informationen zur Dakar Desert Rally gibt es unter www.dakarthegame.com und mit dem Hashtag #DaretoDrive auf Twitter, Instagram, Discord und Facebook.