Abonnenten von PlayStation Plus Essential können sich im kommenden August auf drei neue Gratis-Titel freuen. In diesem Monat erwartet euch eine bunte Mischung aus Sport, Action und Rätselspaß.

Der August beschert Abonnenten von PlayStation Plus Essential wieder drei kostenlose Spiele. In diesem Monat handelt es sich um drei Top-Titel, die wohl bei den meisten Freude auslösen dürfte. Freut euch auf das Cross-Gen Deluxe Bundle von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Lika a Dragon und Little Nightmares. Die kostenlosen Titel vom Juli könnt ihr euch noch bis zum 1. August sichern.

Yakuza: Like a Dragon

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 erschien ursprünglich 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Anfang letzten Jahres veröffentlichte Activision eine Edition für PS5 und Xbox Series X|S. Angelehnt an das klassischer Arkade-Games saust ihr in diesem Titel über Halfpipes und versucht möglichst viele Tricks zu performen, um den Highscore zu knacken.

In Yakuza: Lika a Dragon schlüpft ihr in die Rolle des Yakuzi Ichiban Kazuga, der von seinem Klan betrogen wurde. Auf der Suche nach der Wahrheit trifft er auf einige schrullige Figuren und begibt sich gemeinsam mit ihnen auf gefährliche Missionen. Das Action-RPG erschien im November 2020 für PC, PS4 und Xbox One.

Mit Little Nightmares handelt es sich um den ältesten der drei Titel (2017 veröffentlicht). In diesem Rätselspiel helft ihr dem kleinen Mädchen Six, das aus dem schaurigen Schlund entkommen möchte. Die Geschichte um das kleine Mädchen im gelben Regenmantel begeisterte im Laufe der Jahre so viele Fans, dass im letzten Jahr ein zweiter Teil erschienen ist.

Wir wünschen euch viel Spaß mit den PlayStation Plus Essential-Titeln des kommenden Monats!