SEGA hat heute das RPG Yakuza: Like a Dragon für PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Der neuste Ableger der berühmten und beliebten Reihe bietet einige Neuheiten, unter anderem ein dynamisches RPG-Party-System, Yokohama als neue Gegend und die optionale englische Vertonung mit berühmten Sprechern. George Takei, Kaiji Tang, Elizabeth Maxwell, Andrew Morgado und viele weitere Talente haben ihre Stimme an Yakuza: Like a Dragon verliehen.

In Yakuza: Like a Dragon schlüpfen Spieler in die Rolle Ichiban Kasugas (vertont von Kaiji Tang), ein Yakuzi mit Ecken und Kanten, der sich auf die Jagd nach der Wahrheit begibt. Ichiban wurde auf mysteriöse Art und Weise von seinem Clan betrogen – er saß freiwillig für 18 Jahre im Gefängnis ein, für eine Tat, die er nicht begangen hatte, um seinen Patriarchen und die Vaterfigur Masumi Arakawa (vertont von George Takei) zu schützen. Auf seinem Weg trifft er auf einige merkwürdige Charaktere, die sich seiner Truppe anschließen, beispielsweise der Ex-Cop Adachi (Andrew Morgado), die ehemalige Hebamme Nanba (Greg Chun) und Saeko (Elizabeth Maxwell), eine Hostess. Gemeinsam werden Ichiban und seine Truppe zu unerwarteten Helden.

Spieler prügeln sich als Ichiban mit dem brandneuen runden-basierten Kampfsystem, inklusive atemberaubender Brawls durch Yokohama. Zahlreiche Minispiele sorgen in Yakuza-typischer Manier für Abwechslung: Kart fahren, Baseball in Schlagkäfigen, Arcades, Karaoke und viele mehr. Der Titelsong „Ichibanka“ ist eine Komposition von Shonan No Kaze & Yasutaka Nakata.