Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Devolver Digital

Der Montag markiert nicht nur den Beginn einer neuen Arbeitswoche. Er steht auch für den Monkey Island Monday, in dem Dave Grossman und Ron Gilbert neues Videomaterial zu Return to Monkey Island präsentieren. Der neuste Clip zeigt die Point-n-Click-Mechanik und gewährt einen Blick ins Inventar.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Kaum hat man auf der diesjährigen Gamescom das offizielle Release-Datum von Return to Monkey Island bestätigt, da ist es schon wieder Zeit für Monkey Island Monday! Am gestrigen Montag war es wieder an Game Director Dave Grossman einen neuen Clip zu dem kommenden Point-n-Click-Adventure zu veröffentlichen. Das knapp einminütige Video zeigt eine Dschungelszene, in der Gameplay und Inventar gezeigt werden.

Seit einiger Zeit betreiben Grossman und Gilbert bereits den Monkey Island Monday, mit dem sie Fans Einblicke in das Spielprinzip präsentieren. Der Clip vor einem Monat zeigt euch zum Beispiel einige Dialog-Optionen, die Protagonist Guybrush vor Gericht verwenden kann.

Return to Monkey Island erscheint am 19. September für PC und Nintendo Switch.