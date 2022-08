Please enable JavaScript play-rounded-fill



Lange haben Fans der Reihe darauf gewartet, jetzt steht es endlich fest: Das Release-Datum von Return to Monkey Island. Ein neuer Trailer während der Opening Night Live enthüllte den Veröffentlichungstermin, der bereits in naher Zukunft liegt.

Jedes Jahr am 19. September begehen viele Leichtmatrosen den Sprich wie ein Pirat Tag. In diesem Jahr wird auch ein ein guter Teil der Gaming-Community dazu gehören. Warum? Weil Return to Monkey Island genau an diesem Tag erscheinen wird! Während der gestrigen Opening Night Live wurde das langersehnte Release-Datum zusammen mit einem neuen Trailer enthüllt. Zelebriert wurde das Ganze mit einigen Einblicken auf verschiedene in-Game-Locations. Da durfte natürlich auch eine gewisse Prise Humor nicht fehlen.

Zusammen mit der Ankündigung des Release-Datums gab Terrible Toybox bekannt, dass Return to Monkey Island ab sofort für PC und Nintendo Switch vorbestellbar sei. Wer eine Vorbestellung tätigt, erhält eine vollkommen unnütze Pferderüstung. Damit leisten sich die Entwickler eine Parodie auf den DLC von The Elder Scrolls IV: Oblivion. Einen Kommentar darauf leisten sich die Entwickler in der Pressemitteilung, in der es heißt: „Hey, wenigstens ist es kein NFT.“

