Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Ubisoft

Nachdem ein Leak bereits erste Details zu The Division: Heartland enthüllt hatte, präsentierte Ubisoft am Wochenende weitere Infos zu dem F2P-Titel. Außerdem gab es erstes Gameplay-Material zu sehen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der erste Gameplay-Trailer von The Disivion: Heartland hielt erste Shooter-Szenen und ein Blick aufs User Interface für euch bereit. Außerdem könnt ihr die Stadt Silver Creek und das dort eingerichtete Division-Hauptquartier kennenlernen. Auch wenn der Titel als Multiplayer ausgelegt ist, scheinen euch weniger MMO-Elemente als in den Vorgängern zu erwarten. Dafür kommen Fans von schnellen Matches auf ihre Kosten.

Wer erste Gameplay-Erfahrungen in The Division: Heartland sammeln möchte, kann sich ab sofort für die kommende Testphase registrieren. Einen genauen Termin hat Ubisoft zwar nicht enthüllt, aber immerhin scheint die Testung auf allen Plattformen zu erfolgen.

Trotz diesen neuen Schwalls an Informationen hat Ubisoft noch kein Release-Datum für The Division: Heartland enthüllt. Der Free-to-Play-Shooter soll entweder noch in diesem oder erst im nächsten Jahr erscheinen. Da der französische Publisher es in Sachen Release-Datum in letzter Zeit nicht so genau nimmt, gehen wir von einem Release im nächsten Jahr aus.